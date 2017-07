Elisabeth Martichoux dans Les Essentiels Ciné

publié le 23/07/2017 à 14:01

Les Films de Elisabeth Martichoux

« Peau d’âne » de Jacques Demy, adaptation du conte très sombre et cruel de Charles Perrault avec Catherine Deneuve et Jean Marais...

« To be or not to be » de Ernst Lubitsch sorti en 1942... L’épopée d’une troupe de théâtre polonaise répétant une pièce sur Hitler alors que le furher s’apprête à envahir la Pologne...

« Raison et sentiment » a été adapté en 1995 par le réalisateur Ang Lee dans un film magnifique avec notamment Emma Thompson, Hugh Grant et Kate Winslet... L’histoire de dame Dashwood et ses filles, obligée d’abandonner leur train de vie dans l’Angleterre du 19e siècle après la mort du chef de famille pour s’éxiler à la campagne, le tout sur fond de désirs d’amour et de bonheur contrariés... du pur romantisme

« L’assassin habite au 21 » Nous sommes à Paris, un mystérieux meurtrier tue ses victimes en laissant sur elles une carte de visite au nom de Mr Durant... L’enquête du commissaire Wens va le mener à Montmartre dans une pension de famille, Les Mimosas, où logent un fakir, un médecin ou encore un fabricant de poupées... Tous, sont suspects et le commissaire va se déguiser en pasteur pour mieux enquêter... La vérité sera plus complexe qu’il n’y parait...

« Mulholland drive », sorti en 2001, prix de la mise en scène cette année-là au festival de Cannes...

« Mulholland drive » devait à l’origine être le pilote d’une série télé, comme « Twin Peaks » du même David Lynch et raconte la rencontre à Los Angeles d’une jeune femme voulant être actrice et de la rescapée amnésique d’un accident grâce auquel elle a échappé à un accident... La suite se déroule au cœur de la ville du cinéma mais aussi sur les collines qui l’entourent et cette route, Mulholland Drive, le tout entrecoupée de séquences oniriques, cauchemardesques, absurdes aussi...

« De rouille et d’os », c’est l’histoire de Stéphanie, une jeune femme qui dresse des orques au parc aquatique d’Antibes... Un jour les choses tournent al : écrasée par un de ses animaux, Stéphanie doit être amputée des 2 jambes... Elle va alors recroiser la route d’Ali, jeune marginal, papa d’un petit garçon... Entre eux débute une relation brute et tendre, qui va chacun à leur manière les faire renaitre à la vie...



