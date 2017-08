Bernard Werber dans Les Essentiels Ciné

publié le 06/08/2017 à 14:01

« 2001 l’odyssée de l’espace » est une fresque sur l’humanité inspiré d’une nouvelle de l’écrivain Arthur C Clarke, qui a d’ailleurs collaboré au scénario avec Kubrick avant de publier le roman du film... Un voyage à travers e temps et la voie lactée sur nos origines et notre destination... Une partie du film se déroule dans un vaisseau spatial en route pour Jupiter, vaisseau géré par l’ordinateur Hal, réputé infaillible mais qui va décider de supprimer ses co-locataires humains, jusqu’à ce que l’un d’eux Bowman décide de le désactiver, effaçant peu à peu sa mémoire...

« Sacré Graal » des Monthy Python...Irrespectueux, grivois, politique et polémique réserve quelques séquences d’anthologie, je pense notamment au lancer de vache lors du siège d’un château occupé par les français, l’arrivée du chaste Galahad dans un autre château occupé exclusivement par des femmes ou cette scène qui oppose Arthur et le redoutable Chevalier Noir...

« Itinéraire d’un enfant gâté », c’est celui de Sam Lion, enfant trouvé élevé dans le monde des forains, devenu chef d’entreprise prospère après un accident de trapèze... A 50 ans, lassé de sa vie, Sam Lion décide de faire croire à sa mort lors du naufrage de son bateau et de recommencer une nouvelle vie en Afrique... C’est là qu’Albert Duvivier, un de ses employés va le reconnaitre... Entre eux deux commence un petit jeu du mensonge et de la vérité quand Sam décide de rentrer au pays...

« Jonathan Livingstone le goéland » suit un oiseau des mers qui tout petit découvre la beauté et la nécessité vitale de voler, dans une sorte de quête d’absolu, rejetant le modèle de ses congénères, refusant de vivre uniquement pour se nourrir, cherchant sans cesse la liberté quitte à se mettre au banc de la société des goélands... Parmi ses rencontres, cette jeune fille qui lui ouvre d’autres horizons...

« Mon oncle d’Amérique », film d’Alain Resnais avec entre autres Roger Pierre, Nicole Gracia, Gérard Depardieu ou Pierre Arditi, basé sur un récit du neurobiologiste Henri Laborit qui tente d’expliquer le comportement humain : vaste sujet ! Le film est divisé en 3 niveaux, en 3 récits juxtaposés : l’histoire telle qu’elle est racontée, ce que l’esprit des personnages perçoit à travers l’imagerie du cinéma ou leurs souvenirs et des expériences scientifiques menées sur des rats qui peu à peu éclairent l’ensemble...





