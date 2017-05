publié le 23/05/2017 à 16:55

Dure journée pour les fans de James Bond et Amicalement vôtre. L'interprète emblématique du personnage dans les années 1970 et 1980 Roger Moore est décédé mardi 23 mai 2017 en Suisse, à l'âge de 89 ans. Il a succombé à un cancer de longue date, selon son fils.



Roger Moore est une figure majeure du cinéma et de la télévision. Après avoir commencé dans le cinéma avec des rôles de figuration à la fin des années 1940, il connaît le succès sur le petit écran, avec des rôles de justiciers et de gentleman anglais qui luttent contre le crime. Aux yeux des américains, il est la parfaite incarnation du charme à l'anglaise.

Il obtient finalement le rôle de l'espion britannique 007 et avec lui la reconnaissance du public du monde entier. Il entre alors dans le cercle très fermé des acteurs du grand écran et obtient des rôles dans plusieurs long-métrages, comme Gold, Les Oies Sauvages ou encore Le Commando de sa Majesté. Il entame alors une carrière fulgurante qui durera plus de cinquante ans. Retour sur les quatre rôles qui ont marqué sa carrière.

1. "Ivanhoé" (1958-1959)

Au début de sa carrière, Roger Moore obtient le premier rôle dans trente-neuf épisodes de la série Ivanhoé. Cette série britannique en noir et blanc est une adaptation du roman éponyme de Walter Scott. Il y incarne le célèbre chevalier justicier qui lutte contre le règne du Prince Jean. C'est le premier rôle pour lequel le comédien se fait remarquer.

2. "Le Saint" (1962-1969)

Avec Le Saint, Roger Moore rencontre le succès et acquiert une véritable notoriété. Il y incarne le personnage principal, Simon Templar, un aventurier charmeur, entre le justicier et le détective. Il traquera les criminels dans cette série britannique pendant sept ans, jusqu'en 1969. Ce rôle charismatique lui a assuré une célébrité dans le monde de la télévision ainsi qu'une véritable reconnaissance de ses pairs.

3. "Amicalement vôtre" (1971-1972)

Autre virage dans sa carrière, et pas des moindres. En 1971, l'acteur britannique interprète le rôle de Brett Sinclair dans la série Amicalement vôtre. Ce rôle d'aristocrate britannique et milliardaire lui ouvre les portes du succès. Cette série, qui joue sur les clichés entre anglais et américains, marque également la rencontre explosive entre le comédien britannique et l'américain Tony Curtis. Les deux acteurs ne s'entendent pas du tout, et la comédie policière doit s'arrêter au bout d'un an. Mais grâce à ce rôle, Roger Moore devient l'acteur de télévision le mieux payé au monde.



4. "James Bond" (1973-1985)

Après avoir charmé le public dans Amicalement vôtre, sa notoriété lui permet d'incarner le mythique James Bond. De 1973 à 1985, l'acteur anglais reprend le rôle de l'agent britannique et voit sa carrière au cinéma décoller, après avoir enchaîné les premiers rôles à la télévision. Il est à l'affiche de titres cultes de la célèbre saga, comme Vivre et laisser mourir, L'Espion qui m'aimait ou encore Dangereusement vôtre. C'est lui qui donnera au célèbre espion britannique une dimension plus aristocratique que son prédécesseur. Après douze ans de bons et loyaux services, il cède sa place à Timothy Dalton. Avec Sean Connery, il est à ce jour l'acteur qui a incarné le plus de fois le célèbre agent 007 au cinéma.