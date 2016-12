Quelques idées de DVD à offrir pour Noël, notamment de superbes coffrets consacrés à Louis de Funès, Romy Schneider, et James Bond.

par Stéphane Boudsocq publié le 22/12/2016 à 10:28

On commence avec une sélection de DVD pour les enfants. La Tortue rouge du belge Michael Dudok de Wit, est le plus beau film animation année. Le film raconte comment un naufragé perdu sur une île va voir une grosse tortue rouge se transformer en femme avec qui il va fonder famille. Splendeur visuelle, conte philosophique, créé avec collaboration du Studio japonais Ghibli. Un autre film d'animation, un des plus gros succès du genre cette année : Comme des bêtes du studio Illumination. On imagine ce que font nos animaux quand nous ne sommes pas là.



Deux coffrets à présent : l'un pour les amateurs de comédies, l'autre pour les amoureux des grandes actrices françaises. L'Essentiel de Louis de Funès : 8 films au total permettent avoir bon coup d’œil sur les oeuvres d'un des génies de notre cinéma comique sur l'ensemble de sa carrière, comme La Grande vadrouille, Le corniaud, L'Aile ou la cuisse. Un coffret chez Studio Canal autour de 37 euros.

Romy Schneider et James Bond

On parle maintenant de Romy Schneider avec 9 de ses films réunis dans un coffret. On célébrera en mai prochain les 35 ans de la disparition de l'actrice phare années 70. Sa beauté, sa fragilité et son intense jeu comédienne à l'honneur dans Christine, L'Important c'est d'aimer, Le Vieux fusil, Max et les ferrailleurs... Le coffret des 9 films de Romy Schneider autour de 40 euros chez Studio Canal également.



On finit avec James Bond - intégrale avec tous les films de la saga 007, de Dr No en 1962 à Spectre en 2015. On y croise tous les acteurs qui ont incarné Bond : Sean Connery, George Lazemby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et bien sûr Daniel Craig. En coffret DVD chez MGM autour de 120 euros.