publié le 19/07/2017 à 16:19

Cela fait 20 ans que le petit sorcier à la cicatrice enchante des générations de lecteurs. Et cela n'est pas prêt de s'arrêter : la maison d'édition Bloomsbury, à qui l'on doit l'existence des romans Harry Potter, a annoncé la sortie de deux nouveaux livres autour de l'univers créé par J.K. Rowling en 1997.



Le premier, Harry Potter : A History of Magic, The Book of Exhibition permettra aux férus de la saga d'en apprendre davantage sur les cours enseignés à Poudlard, tandis que Harry Potter, A Journey Through a History of Magic compilera les anecdotes et histoires complémentaires écrites par J.K. Rowling sur le site Pottermore. Une occasion supplémentaire pour l'auteure d'explorer son propre univers, après Harry Potter et l'Enfant Maudit et Les Animaux Fantastiques.



Cet événement littéraire n'a pas été organisé au hasard : il coïncide fortement avec la tenue d'une exposition consacrée au jeune sorcier à la British Library de Londres, mais aussi au vingtième anniversaire de la saga. Le mois d'octobre est également particulier dans l'univers d'Harry Potter : c'est le 31 octobre que l'histoire du sorcier commence, lorsque Harry, encore bébé, vainc Voldemort. Ce qui est certain, c'est que l'automne n'arrivera jamais assez vite pour les fans.