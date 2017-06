publié le 26/06/2017 à 11:15

Harry Potter est rentré à Poudlard il y a vingt ans. Le 26 juin 1997, l'éditeur britannique Bloomsbury publiait le premier tome des aventures d'un jeune sorcier binoclard, imaginé des mois durant par J.K. Rowling. Sept tomes et huit films plus tard, la saga Harry Potter s'est imposée comme un classique de la pop culture. Avec des aventures qui parlent aussi bien aux enfants qu'aux adultes, J.K. Rowling a créé un univers dans lequel se retrouve chacun.



Harry Potter à l'école des sorciers est le livre fondateur de cet univers : il scelle l'amitié entre Harry, Hermione et Ron et introduit Voldemort, qui gagnera en puissance au fil des suites. Mais c'est aussi un livre qui regorge de détails, oubliés dans le film. Vous pensez connaître l'univers d'Harry Potter sur le bout des doigts ? Faîtes notre test pour le découvrir !

Alors plutôt sorcier confirmé, magicien débutant ou simple moldu ?