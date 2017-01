"Tatatata"... Le générique mondialement connu de la série s'offre une nouvelle version jouée par deux violoncellistes de talents.

18/01/2017

Si vous ne deviez regarder qu'une vidéo aujourd'hui, c'est bien celle de 2Cellos reprenant le générique de Game of Thrones aux violoncelles. Certains penseront à une énième version de la musique de Ramin Djawadi, mais celle-ci est déjà incontournable. Et autant vous dire que les frissons sont garantis, tant la mélodie est exceptionnelle tout comme le clip, réalisé en plein cœur de Port-Réal (Dubrovnik). Une bonne manière de se replonger dans le royaume de Westeros, en attendant le retour de la série l'été prochain.



2Cellos, composés du Slovène Luka Šulic et du Croate Stjepan Hauser est un duo connu sur Internet pour ses nombreuses reprises de musiques cultes aux violoncelles. C'est d'ailleurs en 2011 que leur notoriété a explosé avec leur version de Smooth Criminal de Michael Jackson, regardée plus de 22 millions de fois.



Cette fois-ci, ils ont mis la barre encore plus haut avec un clip sublime, où les plans sur la ville de Port-Réal s'enchaînent au fur et à mesure qu'ils jouent. Mention spéciale pour leurs costumes, fidèles à l'univers de Game of Thrones. Dévoilée le 13 janvier sur YouTube, la vidéo a déjà été visionnée plus de 2 millions de fois ! Nul doute que ce n'est pas prêt de s'arrêter.