publié le 11/05/2017 à 09:31

Grey's Anatomy continue de faire un carton. Mercredi 10 mai, la série américaine diffusée sur TF1 s'est positionnée en première place du match des audiences, en rassemblant plus de 4,2 millions de téléspectateurs. Cette mobilisation permet à la chaîne d'enregistrer 17% de part de marché. Elle se positionne devant Dix Pour Cent, la série décrivant les coulisses du cinéma français sur France 2.



Ils étaient 3,4 millions de fidèles à suivre les deux derniers épisodes de la saison 2, pour une part d'audience de 13,2%. Un beau score pour la fiction du service public qui confirme son succès auprès du public. On retrouvait, dans les dernières aventures diffusées, un Guy Marchand, magnifique dans son propre rôle, et Juliette Binoche, maîtresse de cérémonie à Cannes. Un grand moment.



Les deux séries ont écrasé la concurrence et ont creusé l'écart avec France 3, qui diffusait Des Racines et des ailes. 2,8 millions de curieux ont suivi ce programme, consacré aux terres de Bretagne. La chaîne enregistre ainsi une part d'audience de 12,1%. M6 se positionne non loin derrière avec Maison à vendre qui a rassemblé 2,6 millions amateurs du programme. En dernière position du match des audiences, on retrouve HD1 et Section de Recherches, pour une part d'audience de 3,9%.