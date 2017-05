Le Festival de Cannes 2017 et l'expo "Medusa, bijoux et tabous" dans Laissez-vous tenter du 22 mai 2

publié le 22/05/2017 à 12:04

Festival de Cannes 2017

Le festival de Cannes entame sa deuxième semaine. Sur place, Stéphane Boudsocq et Anthony Martin. En compétition officielle ce lundi, Le redoutable de Michel Hazanavicius, consacré à Jean-Luc Godard et The Meyerowitz stories et ses deux stars présentes sur la Croisette, Emma Thompson et Dustin Hoffman.

Nahuel Perez Biscayart dans "120 battements par minute" Crédit : Céline Nieszawer

Littérature

Le magazine VSD a remis ses prix Polar 2017 avec RTL, en présence de deux parrains prestigieux : Douglas Kennedy et Michel Bussi.

Une rangée de livres Crédit : Thinkstock / tonyduoduo

Exposition

Le bijou célébré au fil des âges et sous ses multiples facettes, au musée d'Art Moderne de la ville de Paris avec l'exposition "Medusa, bijoux et tabous" composée de 400 pièces d'exception.

L'exposition "Medusa, bijoux et tabous" investi le Musée d'art moderne de Paris Crédit : Capture / mam.paris.fr

