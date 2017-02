publié le 05/02/2017 à 10:35

Alors que le tournage de Black Panther a à peine débuté, et que sa sortie en salles est prévue pour le mois de février 2018, les premières informations sur le long-métrage réalisé par Ryan Coogler commencent à parvenir au public. Ainsi, un synopsis alléchant (et un peu vague) a été dévoilé, ainsi que l'intégralité du casting de cette superproduction.



Parmi les illustres acteurs qui figureront au casting du film Marvel (Lupita Nyong'o, Forest Whitaker, Angela Bassett ou encore Martin Freeman, pour ne citer qu'eux), les noms des interprètes de super-vilains ont été dévoilés. Confirmant par la même occasion l'identité des antagonistes eux-mêmes.

Man-Ape (L'Homme-Singe), Erik Killmonger et Ulysses Klaue : voici les trois redoutables personnages auquel devra se confronter Black Panther, interprété par Chadwick Boseman. Avec trois méchants, le film promet d'apporter son lot d'action. Qui sont ces personnages bien connus des lecteurs assidus de comics ? On fait le point.

Man-Ape (L'Homme-Singe)

Man-Ape est un guerrier redoutable grâce au pouvoir du gorille blanc

Man-Ape, ou M'Baku comme il est surnommé à la ville, est un ancien ami de T'Challa alias Black Panther. Il voit d'un mauvais œil l'avancée technologique de Wakanda, la nation dont Black Panther est le roi, et cherche à rétablir un ordre primitif . Il fait partie de la tribu des Jabari et tente de prendre le trône par les moyens les plus vils. Pour devenir le guerrier le plus puissant du Wakanda, il tue un gorille blanc et se baigne dans son sang. Il sera interprété par WInston Duke, comme l'a révélé Variety.



On sait que le film se déroulera après les événements de Captain America : Civil War. C'est durant le voyage de Black Panther aux États-Unis que M'Baku lance sa machination pour s'emparer du pouvoir. De retour à Wakanda, T'Challa devra probablement affronter cet ancien allié. Un conflit qui promet de belles scènes de combat, puisqu'il oppose deux soldats rivaux aux puissances comparables.

Ulysses Klaue, le contrebandier

Ulysses Klaw a assassiné le père de Black Panther dans les comics

Ulysses Klaue est familier des fans du MCU, puisqu'il est déjà apparu dans Avengers : l'ère d'Ultron sous les traits d'Andy Serkis (qui reprendra son rôle pour Black Panther). C'est un trafiquant d'armes opérant en Afrique du Sud. Il est très intéressé par le vibranium, le métal rare dont Wakanda regorge et qui a servi à la construction du bouclier de Captain America. Il en a volé une grande quantité, mais été rattrapé par les autorités et s'est vu marqué du mot "voleur" au fer rouge dans le cou.



Ulysses Klaue a également une histoire personnelle avec Black Panther : il est celui qui a assassiné T'Chaka, son père, contre dix millions de dollars. Un point qui diffère entre les films et les bandes dessinées puisque dans Captain America : Civil War, c'est Zemo qui tue l'ancien roi de Wakanda.

Erik Killmonger, l'exilé

Erik Killmonger n'a de cesse de tuer Black Panther dans les comics

Le vrai nom d'Erik Killmonger est N'Jadaka. Le père de cet antagoniste était un allié d'Ulysse Klaue. Lorsque ce dernier a quitté le pays, car ses plans pour voler le virbanium, toute la famille d'Erik a été exilée du Wakanda par T'Challa. De fait, Erik Killmonger a grandi à Harlem où il suit des études d'ingénieur tout en développant une terrible rancœur envers la royauté de Wakanda et bien évidemment contre T'Challa. Après avoir contacté T'Challa, il rejoint son pays d'origine, faisant croire qu'il cherche à faire amende honorable. En réalité, il cherche lui aussi à renverser le pouvoir, en ravageant notamment plusieurs villages.