publié le 10/06/2017 à 04:58

Les fans de Black Panther jubilent. Après des mois de teasing, le film solo du super-héros Marvel s'offre une excellente première bande-annonce. T'Challa (l'autre nom de Black Panther) incarné par Chadwick Boseman est d'abord apparu dans Captain Americain : Civil War. Sa performance avait tellement marqué les esprits, qu'il avait presque volé la vedette à Captain America et Iron Man. En 2018, le public pourra donc découvrir plus en détails les origines du super-héros dans son pays d'origine : le Wakanda, une terre riche en vibranium (qui se trouve dans le bouclier du Captain).



Black Panther se déroule d'ailleurs juste après les événements de Civil War.T'Challa rentre ainsi au pays pour montrer sur le trône après la mort de son père T'Chaka. Mais, il devra affronter de puissants ennemis : Man-Ape, Ulysses Klaue (vu Avengers 2 : L’Ère d'Ultron) et Erik Killmonger qui convoitent les richesses du pays et sa couronne.

Le film de Ryan Coogler (Creed) est attendu le 16 février 2018. Il annonce d'ores et déjà un grand film dont Marvel a le secret, avec pour la première fois un super-héros noir à l'honneur, des mois après la série Luke Cage sur Netflix.