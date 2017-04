publié le 24/04/2017 à 11:41

C'est un trio en or du cinéma américain qui se profile. Martin Scorsese pourrait réunir dans son prochain film ses deux acteurs fétiches Robert De Niro (Taxi Driver) et Leonardo DiCaprio (Shutter Island). Selon Deadline, ce nouveau long-métrage du cinéaste sera l'adaptation du roman de Killers of the Flower Moon : The Osage Murders and the Birth of the FBI de David Grann, journaliste américain de 50 ans, qui est aussi l'auteur de The Lost City of Z, adapté récemment adapté au cinéma par James Gray.





Killers of the Flower Moon raconte l'histoire véridique des meurtres de nombreux membres de la nation indienne en Oklahoma dans les années 20, qui possédaient des terres riches en pétrole. L'enquête est menée par le FBI et son chef emblématique J.Edgar Hoover, que Leonardo DiCaprio a incarné en 2011 pour Clint Eastwood. Deadline ne dit pas si l'acteur oscarisé pour The Revenant, reprendra ce rôle dans le film de Martin Scorsese.

Des négociations seraient en cours entre le trio

Le reste du casting demeure encore inconnu, mais ce serait bien l'occasion pour le réalisateur de réunir ses deux acteurs préférés. Le trio "est en train de considérer" cette collaboration, comme le rapporte le site. Robert De Niro a travaillé 8 fois avec le réalisateur américain, tandis que Leonardo DiCaprio affiche déjà 6 films sous la direction de Martin Scorsese. Les deux comédiens, légendes vivantes du 7e art, n'ont travaillé ensemble qu'une seule fois, pour Blessures Secrètes de Michael Caton-Jones en 1993.