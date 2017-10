publié le 19/10/2017 à 15:59

Black Panther sort les griffes. Marvel a lâché un nouveau trailer rugissant du blockbuster de Ryan Coogler. Attendu le 14 février 2018, ce long-métrage promet un aventure épique dans un univers d'une richesse rare, entre technologie de pointe, paysages sublimes du Wakanda (la terre du héros), et scènes de combats à couper le souffle. Le tout sur BagBak du rappeur Vince Staples.



Black Panther s'annonce déjà comme une œuvre majeure, un tournant dans l'histoire des films Marvel, car il met à l'honneur le premier super-héros africain de l'écurie. Si on sait déjà que celui-ci se déroulera après la mort de T'Chaka (le père de Black Panther) survenue dans Captain America : Civil War, la dernière bande-annonce laisse entrevoir une intrigue dense et passionnante, à travers plusieurs indices cachés.

1. Les références à Thor, Iron Man et "Avengers"

Au tout début du trailer, l'agent Everett K. Ross est en pleine conversation avec Black Panther. Le personnage parle de ses précédentes missions dans les films Marvel. "J'ai vu des dieux voler", commence-t-il. Une allusion à Thor, le dieu du Tonnerre qui parcourt les airs avec son Mjöllnir, et son frère Loki.

Il poursuit : "J'ai vu des hommes fabriquer des armes qui dépassaient mon imagination". Il s'agit là d'une référence à Tony Stark, qui a construit son armure d'Iron Man. Il termine : "J'ai vu les aliens tomber du ciel". Un retour sur l'attaque des Chitauris sur New York dans Avengers.

2. L'inquiétante salle du trône de Man-Ape

Grâce au synopsis du film, on sait que Man-Ape est l'un des ennemis jurés de Black Panther. Il doit son surnom à la peau de gorille blanc qu'il porte en permanence. C'est un animal sacré que Man-Ape a tué pour devenir un guerrier surpuissant et le roi du Wakanda. On le voit ici dans sa salle du trône, probablement de sa tribu des Jabari. Les os qui l'entoure proviendraient de ce fameux gorille blanc et lui donnent toute sa force.

3. Un hommage à l'afro-futurisme

Contrairement à ce que le reste du monde peut penser, le Wakanda n'est pas "un pays du Tiers-Monde, spécialisé dans le textile et l'élevage", comme le décrit Ross. Bien au contraire, il est est très avancé technologiquement. Il dispose notamment de vaisseaux et de trains futuristes. Un univers qui peut rappeler le monde dépeint dans Blade Runner. Ryan Coogler rend ainsi hommage à l'afro-futurisme, un mélange entre la science-fiction et la culture afro-américaine. Un terme inventé en 1993 par le critique et journaliste Mark Dery, dans un essai intitulé Black To The Future.



4. La bague d'Erik Killmonger

La baque que porte Killmonger dans cette image rappelle celle qui est au doigt de T'Challa. Ce dernier l'a récupérée symboliquement dans Civil War, après la mort de son père, faisant de lui le nouveau roi du Wakanda.



Si Killmonger a lui aussi une bague de ce genre, il pourrait revendiquer la couronne du Wakanda. Dans les comics, Erik Killmonger n'a de cesse de vouloir destituer T'Challa. On se doute qu'il fera de même dans le film. Une question se pose toutefois : comment aurait-il pu avoir cette bague alors qu'il n'est pas un membre de la famille royale ?

5. Ce moment très "Le Roi Lion"

T'Challa se trouve dans la jungle, sous une magnifique lumière violette. Il se rend près d'un immense baobab sur lequel il aperçoit des panthères (l'animal emblématique des souverains du Wakanda) installées sur les branches. Chaque homme qui a siégé sur le trône est le protecteur du pays avec le costume de Black Panther. Dans les comics, T'Challa peut d'ailleurs communiquer avec les panthères grâce à sa bague, qui renfermerait la Pierre de l'Esprit (l'une des six Pierres de l'Infini).

De nombreux fans ont repéré la référence au Roi Lion, lorsque Simba arrive à communiquer avec son père Mufasa près de l'arbre sacré de Rafiki. Il serait fort probable que Black Panther puisse ainsi parler à son père, T'Chaka, dont on entend la voix dans la première bande-annonce.



6. La tenue d'Erik Killmonger serait liée à son collier

C'est l'une des grandes surprises du trailer. Erik Killmonger dispose lui aussi d'une tenue de combat en vibranium. Elle ressemble d'ailleurs à celle de Black Panther. En y regardant de plus près, on peut voir qu'il s'agit d'un jaguar doré et non d'une panthère noire. Il pourrait activer ce costume grâce au collier, doré lui aussi, qu'il porte autour du cou. La promesse d'affrontements épiques entre la Panthère et le Jaguar du Wakanda ?



7. Black Panther aura un nouveau costume

Dans cette scène, le costume de droite est celui de Black Panther dans Captain America : Civil War. L'autre, serait une "version améliorée" grâce à sa sœur Shuri, une scientifique hors pair. Si Black Panther porte son costume traditionnel au début de la bande-annonce, il en change à la fin de la vidéo.



À l'instar de l'armure de Tony Stark, le costume de Black Panther se met directement sur la peau. Cette nouvelle version bénéficie-t-elle de nouvelles technologies et améliorations apportées par Shuri ? La réponse en février prochain.