LE CHIFFRE DU JOUR - La vente du costume porté par Christopher Reeve dans le Superman de 1978 sera clôturée le 26 janvier.

Crédit : Warner Brothers / Everett et RTLNET Des costumes de légende aux enchères

par Johanna Guerra publié le 23/01/2017 à 17:40

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Vous avez toujours rêvé d'être un super-héros ? C'est le moment ou jamais de casser votre tirelire : la maison d'enchères Nate D.Sanders Auctions de Los Angeles met en vente les costumes les plus légendaires de l'univers de DC Comics.



Parmi les pièces incontournables figure notamment la tunique de Superman, portée par l'acteur Christopher Reeve dans le premier film de 1978. Le mythique justaucorps bleu moulant, orné du célèbre symbole "S" rouge, est mis en vente à partir de 40.000 dollars, soit près de 37.300 euros. Fabriqué par le célèbre costumier londonien "Bermans & Nathans", le body en nylon mesure 45 cm de large au niveau des épaules pour 73 cm de long. Petite particularité : il a été utilisé pour les scènes de vol et comporte donc deux trous sur les côtés, là où étaient attachés les harnais.



Egalement mis en vente, le costume porté par Michael Keaton dans Batman Le Défi en 1992. La panoplie de l'homme chauve-souris est mis en vente à 32.800 euros. Il s'agit d'une pièce de collection en mousse de caoutchouc noir, sur laquelle sont dessinés les muscles. Parmi les objets mis en vente, seuls le masque, la combinaison et la cape ont été utilisés pendant le tournage.



D'autres accessoires seront présentés lors de la vente aux enchères parmi lesquels les gants, les bottes et la ceinture ornée du fameux logo chauve-souris. Il s'agit de répliques des modèles originaux.



Les inconditionnels pourront se payer des pièces moins cotées comme le débardeur, le pantalon et les chaussures portés par Gérard Butler dans Ultimate Game en 2009.