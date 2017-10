Arnaud Ducret, le nouvel acteur fétiche des comédies françaises

publié le 18/10/2017 à 17:01

Arnaud Ducret est dans toutes les comédies françaises. Découvert par le grand public en 2013 avec le programme court Parents mode d'emploi, sur France 2, ce trentenaire originaire de Rouen fait désormais partie des comédiens les plus sollicités dans les programmes humoristiques français. Il est à l'affiche ce mercredi 18 octobre du film Les Nouvelles aventures de Cendrillon, réalisé par Lionel Steketee.



Dans cette parodie du célèbre dessin animé de Disney, Arnaud Ducret joue un prince pas très futé, aux côtés de Marilou Berry, Vincent Desagnat et Josianne Balasko. Un rôle décalé, à l'image de ceux qu'il endosse depuis plusieurs années, à la fois sur grand écran et à la télévision.



Aussi à l'aise dans l'humour absurde que dans le second degré, Arnaud Ducret est devenu le nouvel acteur phare des productions humoristiques françaises.

Il excelle dans "Parents, mode d'emploi"

Arnaud Ducret commence sa carrière en 2008 dans des téléfilms comme Fortunes de Mike Moreno ou Adieu de Gaulle, adieu de Laurent Herbiet. La même année, il obtient un des rôles principaux dans Caméra Café 2, une nouvelle version de la série populaire du début des années 2000, mais le programme court s'arrête après trois mois d'antenne faute d'audience.

> Parents mode d'emploi - Episode du lundi 16 octobre 2017

Ce n'est qu'en 2013 que le grand public découvre réellement Arnaud Ducret avec la diffusion de la série Parents mode d'emploi sur France 2. Il y incarne Gabriel, dit Gaby, un père flegmatique qui aime paraître cool devant ses enfants mais qui peut insupporter sa femme Isabelle.



Le comédien excelle dans ce rôle taillé sur mesure pour son jeu et acquiert vite une grande notoriété. La programme, suivi par 3.5 millions de téléspectateurs en moyenne, lui permet d'obtenir d'autres collaborations comme dans l'émission d'Arthur, Vendredi tout est permis.

Des personnages décalés

Arnaud Ducret est très bon dans l'interprétation de personnages décalés, limite borderline. Dans le film Les Profs, sorti en 2013, il est Éric, un enseignant d'Éducation Physique et Sportive venu de Belgique et qui ne se sépare jamais de son survêtement jaune. Plein de clichés, limite xénophobe, Éric met la vie de ses élèves en danger avec des activités rarement bien maîtrisées. Un peu idiot, il accumule les gaffes et les blagues lourdes.

> LES PROFS - TEASER 2 - PROF DE SPORT - ERIC (Arnaud Ducret) Durée : 01:00 |

En 2016, il obtient un nouveau rôle décalé dans le film Adopte un veuf : il est Paul-Gérard Langlois, un jeune avocat séparé de sa femme et qui va s'installer dans une colocation avec un homme veuf et deux jeunes femmes. Maniaque, pas très drôle et surtout très pince-sans-rire, son personnage est en décalage complet avec les autres protagonistes du film.



Même constat dans Les Ex, sorti en juin dernier, dans lequel il joue le père Laurent, qui va devoir marier son ancienne copine Julie et qui se retrouve à avoir de nouveau des sentiments pour la jeune femme.

Drôle sur les plateaux comme sur scène

Arnaud Ducret est le nouvelle coqueluche des productions comiques de l'Hexagone car il a un potentiel comique qui passe aussi bien sur les plateaux que sur les scènes de théâtre. Habitué à l'exercice du one man show, il a créé son premier seul en scène en 2012, Pareil... mais en mieux, à L'Européen, à Paris, et en tournée dans toute la France. Quatre ans plus tard il monte son deuxième one man show, Arnaud Ducret vous fait plaisir, au Casino de Paris.

> Bande annonce Arnaud Ducret Vous fait plaisir

Hyperactif, il y enchaîne les interprétations avec une préférence pour les personnages loufoques, comme un prof de danse en maison de retraite, un moniteur de karaté et une fan de lui-même. Incisif, percutant et visant souvent juste, Arnaud Ducret s'impose comme un comédien qui n'a pas peur du ridicule ni de pousser les limites de l'humour. On comprend pourquoi les comédies le mettent à l'honneur.