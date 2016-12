VIDÉO - Vous pourrez bientôt visiter le monde d'Avatar

Une vidéo publiée par Disney Parks vous fait découvrir, en exclusivité, les coulisses du nouveau parc d'attraction inspiré du monde d'Avatar. Visite guidée.

> Behind the Scenes of Pandora - The World of Avatar | Disney's Animal Kingdom Crédit Image : © Twentieth Century Fox France

par Essia Lakhoua publié le 30/12/2016 à 17:36

Vous allez bientôt pouvoir explorer la planète Pandora, monde des Avatars. Le parc d'attraction Pandora: The World of Avatar ouvrira ses portes cet été 2017 au Disney's Animal Kingdom, l'un des parcs d'attraction de Disney situé à Orlando en Floride (États-Unis). Une réplique exacte du monde entièrement imaginé par le réalisateur James Cameron et inspiré de son film "Avatar " sorti en France en 2010.



En attendant de pouvoir visiter réellement ce parc, Disney Parks a publié une vidéo dans laquelle James Cameron et les concepteurs de cette nouvelle attraction nous présentent les coulisses de la conception du parc.



La vidéo nous propose de découvrir un univers impressionnant et coloré. On s'imagine déjà se promener en compagnie des Na'vis, les habitants bleus de la planète Pandora, sentir la douce odeur des fleurs multicolores et grimper dans les arbres gigantesques de ce monde imaginaire.



Les visiteurs pourront choisir entre deux excursions. La première, "Avatar Flight of Passage" permettra aux touristes de survoler le monde d'Avatar sur le dos d'un Banshee, les oiseaux ailés des Na'vis. La seconde, "Na'vi River Journey" les conduira dans une balade sur une rivière.



Pour ceux qui n'auront pas la chance de visiter ce parc exceptionnel, le deuxième volet du film Avatar est prévu pour décembre 2018. Il sera ensuite suivi de trois autres films prévus pour 2020, 2022 et 2023.