publié le 08/02/2017 à 14:54

Les fans peuvent enfin ressortir les éventails. 50 Nuances plus sombres, le second volet de la brûlante trilogie cinématographique 50 Nuances de Grey, sort en salles ce mercredi 8 février. Deux ans après le premier film, Jamie Dornan et Dakota Johnson réinvestissent les cinémas et les draps en satin pour un nouveau chapitre de leur histoire d'amour à l'eau-de-rose matinée de coups de cravache. Un succès déjà quasi-assuré : le premier long-métrage, s'il avait laissé les critiques bien plus froids que le couple sado-masochiste auquel il s'intéresse, a avoisiné les 4 millions d'entrées rien qu'en France.



Avant d'être un succès au cinéma, la saga 50 Shades est un triomphe littéraire. Écrite par l'auteure britannique E.L. James, la trilogie de livres a déclenché un engouement sans précédent à travers le monde. Qualifiée de "mommy-porn" (porno pour maman), cette suite de romans érotiques n'a cessé de ravir le cœur des fans... jusqu'à décrocher plusieurs records. Voici trois tours de force signés par cette romance pas comme les autres ?

1. "50 Nuances de Grey" est le livre le plus vendu en Angleterre

Même Harry Potter n'a pas tenu la distance. 50 Nuances de Grey, le premier volet de la saga, était en 2012 le livre le plus vendu de l'histoire en Grande-Bretagne, avec 5.3 millions de copies écoulées. Un succès à mettre cependant en perspective, comme le rappelle le quotidien britannique Telegraph : ces 5.3 millions se divisent en 3.8 millions de versions papiers et 1.5 millions d'e-books. De fait, en terme de copies physiques, 50 Nuances de Grey a fait moins bien qu'Harry Potter et les reliques de la mort, le huitième tome des aventures du jeune sorcier, écoulé à 4 millions de copies au Royaume-Uni.

À l'échelle mondiale, cependant, le succès semble moindre : 120 millions d'exemplaires vendu pour la saga érotique, contre 450 millions pour les huit livres fantastiques écrits par J.K. Rowling. De toute évidence, certaines baguettes charment plus que d'autres.

2. C'est aussi l'un des films interdits aux mineurs les plus regardés

À sa sortie au cinéma, 50 Nuances de Grey subit une censure handicapante : les mineurs non accompagnés d'un adulte ne sont pas autorisés à entrer dans les salles obscures aux États-Unis. Pourtant, ce désavantage n'entache en rien son potentiel. Au final, le film réalisé par Sam Taylor-Johnson totalise 571 millions de dollars de recette à travers le monde.



Cette succès commercial en fait l'un des très rares films interdits aux mineurs aux USA à dépasser la barre du demi-milliard de dollars. Avant lui, seuls cinq long-métrages ont réussi à accomplir cet exploit, comme le rapporte Forbes : Terminator 2, le jugement dernier (de James Cameron, 1991), Matrix Reloaded (des soeurs Wachowski, 2003), La Passion du Christ (de Mel Gibson, 2004), Very Bad Trip 2 (Todd Phillips, 2011) et Ted (de Seth McFarlane, 2012).

3. Le trailer de "50 Nuances plus sombres" a le record de vues en 24 heures

Si 50 Nuances plus sombres doit encore faire ses preuves dans les salles de cinéma, l'engouement qu'il génère, lui, est bien certain. En témoigne le succès fulgurant de sa bande-annonce sur Internet. Publié le 14 septembre 2016, le trailer a cumulé 114 millions de vues en 24 heures. Un record détenu jusqu'à présent par Star Wars : le réveil de la Force, qui a atteint les 112 millions de vue dans le même laps de temps.