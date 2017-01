Dans une scène non-coupée, dévoilée avant la sortie du film le 8 février, Anastasia Steele et Dorian Grey s'échauffent au restaurant.

> Fifty Shades Darker - Date Night (HD) Crédit Image : Capture d'écran/Universal Pictures

par Morgane Giuliani publié le 30/01/2017 à 12:48

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Une soirée au restaurant, un grand classique de la vie de couple. Mais Anastasia Steele (Dakota Johnson) et Christian Grey (Jamie Dornan) ne font jamais les choses comme tout le monde. Les deux personnages principaux de la saga érotique 50 Nuances plus sombres, au cinéma le 8 février, ont l'art de pimenter un rendez-vous galant.



Dans une scène dévoilée le 28 janvier, le milliardaire lance un défi à celle qui hante ses nuits : retirer sa petite culotte à table. Pas farouche, l'ex-étudiante en littérature anglaise s'exécute, provoquant un sourire béat sur le visage du bellâtre. Ce dernier demande aussitôt l'addition.



Le couple réconcilié - Anastasia avait quitté Christian à la fin du premier film - se dirige vers l'ascenseur, où est, comme par hasard, diffusée I Don't Wanna Live Forever, duo sulfureux entre Taylor Swift et Zayn, single officiel du film. Fidèle à lui-même, Mr. Grey profite de cette situation excitante pour glisser la main sous la robe de sa dulcinée, qui a bien du mal à contenir l'effet que ça lui fait. Pour plus de scènes olé-olé, rendez-vous dans les salles obscures le 8 février.