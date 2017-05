publié le 23/05/2017 à 17:55

C'est un événement en librairie. Le dernier tome de la trilogie à succès de Virginie Despentes, Vernon Subutex, sort ce mercredi 24 mai. Avec cette fresque en trois volumes sur la génération des années 1980 soumise à l'usure du temps, aux illusions perdues et à des trajectoires divergentes, l'auteure sulfureuse de Baise-moi a su élargir son public et endosser la peau d'une romancière à best-seller : près de 300.000 exemplaires ont été vendus pour le volume 1 de Vernon Subutex et près de 200.000 pour le volume 2, au point d'avoir suscité une attente chez ses lecteurs.



Une attente qui a surpris l'auteur à succès : "Ce qui était vraiment agréable et ce à quoi je ne m'attendais pas du tout, c'était l'attente entre le deuxième et le troisième [...] et cela,c'est génial parce que ce n'est pas quelque chose que je connaissais en tant qu'auteur", confie-t-elle au micro de RTL.

Un dernier tome imprégné du traumatisme des attentats

Ce Vernon Subutex 3 arrive donc ce mercredi. Virginie Despentes boucle avec maestria, à la fois par la qualité de son écriture et la puissance de son scénario, la trilogie-miroir des années 2000. Un dernier tome profondément imprégné du traumatisme des attentats. Rappelons que le premier volume était sorti le jour du massacre à Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015. "Les deux dernières années qu'on a vécues au niveau national ce qui nous a le plus marqués, déstabilisés qui a complètement changé la donne. Du coup, c'était impossible de faire l'impasse sur les attentats, je n'en avais même pas le désir, c'était rentré dans le roman. C'était compliqué à intégrer, ça et tout le reste car j'ai l'impression vraiment qu'en deux ans le monde tel qu'on le connaissait a vacillé sur son axe. Je ne peux pas du tout essayer de comprendre les implications que ça a parce que c'est trop récent, par contre, je peux essayer de photographier comment j'ai l'impression moi, de l'avoir perçu".

Face à cette violence, Vernon Subutex, l'ancien disquaire jeté à la rue et parti à la recherche des amis perdus de sa jeunesse se réfugie plus que jamais dans la pratique de la musique, entouré d'adeptes qui le célèbrent telle une figure christique. Un dernier volume aux accents mystiques que Virginie Despentes puise dans l'air du temps. "J'ai l'impression d'être entourée de beaucoup de gens qui cherchent une spiritualité. Quelque chose qui n'est pas interdit, qui n'est pas empêché, mais qu'on ne déploie pas du tout dans une société ultralibérale comme on la connaît, qui manque et qui ne passe pas toujours par un retour à la religion monothéiste classique quelle qu'elle soit", déclare l'auteure.

L'influence du XIXème siècle

La fin de ce dernier tome est totalement inattendue et est imprégnée d'accents de science-fiction. Virginie Despentes surprend son lecteur jusqu'au bout avec cette trilogie à tombeau ouvert qui brosse un vaste tableau de la société française dans toute sa diversité. On a beaucoup évoqué à propos de Vernon Subutex les grands romans du XIXème siècle, notamment la Comédie Humaine de Balzac, un Balzac ici sous acide et aux vibrations rock.



Virginie Despentes reconnaît cette influence : "J'ai énormément lu les romans du XIXème, j'ai lu sans aucune formation universitaire, sans me rendre compte que les auteurs qui m'ont le plus marqué sont des auteurs du XIXème siècle. J'aime bien Balzac, mais ce n'est pas ce qui m'a le plus bouleversé. Dostoïevski m'a totalement transformé quand j'étais adolescente et jeune fille, et Maupassant est un auteur que j'ai énormément lu et relu et qui m'a aussi beaucoup marqué.



Virginie Despentes publiera mercredi 24 mai la fin des aventures de son ancien disquaire, Vernon Subutex. Cinq ans d'écriture, cinq ans de compagnonnage avec une foule de personnages. Lequel lui manquera le plus ? "Le personnage de Vernon, parce que c'est un personnage doux, qui ne s'énerve jamais, qui n'a jamais aucun jugement de colère sur qui que ce soit. C'était un bon ami."