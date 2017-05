publié le 21/05/2017 à 11:00

Nous sommes en plein Festival de Cannes et c'est l'occasion de plonger dans le livre de souvenirs de Michèle Halbersatdt intitulé Brèves rencontres. Avant d'être productrice de cinéma et romancière, Michèle Halberstadt a été journaliste, elle a interviewé toutes les stars du 7e art. Elle raconte ici ses rencontres les plus marquantes, à commencer par celle avec Isabelle Adjani. "Les amitiés naissent de manière étrange et on s'est croisées par hasard à un dîner ennuyeux", démarre la romancière.



La soirée a continué dans les bars et Michèle Halberstadt est finalement rentrée chez elle à 4 heures du matin. "J'avais l'impression d'avoir passé la soirée avec une copine. Et puis, c'est comme cela qu'on s'est revues et qu'est née une amitié de 30 ans", poursuit l'auteure. Michèle Halberstadt a aussi rencontré des monstres sacrés du cinéma américain. Le plus impressionnant selon l'auteure est Jack Nicholson : "Il est brillant, magnétique, puissant. Et son regard est intimidant. J'aurai préféré qu'il garde ses lunettes".



Le coup de cœur du libraire

Aujourd'hui le coup du cœur est donné par Anne Martelle dans sa librairie Martelle à Amiens. Elle recommande le nouveau roman d'Agnès Martin-Lugand, J'ai toujours cette musique dans la tête édité par Michel Lafon. Véra et Yanis, les héros du livre, forment un couple parfait, trop parfait pour que ça dure.

Michèle Halberstadt se souvient de ses rencontres avec les monstres sacrés du 7e art #Brèvesrencontres @AlbinMichel. Bientôt sur @RTLFrance. pic.twitter.com/7YQdqZAd7s — Bernard Lehut (@BernardLehut) 11 mai 2017