La littérature est à l'honneur pour quatre jours de dédicaces, conférences, échanges autour du salon Livre Paris, qui se tient du 24 au 27 mars, Porte de Versailles, dans le 15e arrondissement. Pour la première fois depuis sa création, cette manifestation littéraire (l'une des plus importantes en Europe), met en lumière les lettres et la culture d'un pays d'Afrique en faisant du Maroc son invité d'honneur.



Trente quatre auteurs marocains, dont douze femmes, ont été invités à cette 34ème édition pour montrer la diversité d'une littérature qui s'illustrent aussi bien dans le roman, la nouvelle et la poésie que dans le conte et l'essai.

Parmi ces écrivains, sera présente la dernière lauréate du Goncourt, Leïla Slimani. Une auteure que la rédaction de Girls vous conseille de lire si ce n'est pas déjà fait. Et si vous êtes à court d'inspiration littéraire, voici une liste de 11 auteures françaises comme étrangères qui devraient vous embarquer dans leurs univers respectifs à toute vitesse.

1. Leïla Slimani

Leïla Slimani, Chez Drouant après avoir remporté le Goncourt 2016 Crédit : Leïla Slimani, Chez Drouant après avoir remporté le Goncourt 2016

Vous n'avez pas fini d'entendre parler de Leïla Slimani et c'est tant mieux ! L'auteure de Chanson Douce, récompensé du dernier prix Goncourt va être adapté au cinéma par la réalisatrice française Maïwenn.



Ce roman de l'auteure franco-marocaine est inspiré d'un fait-divers survenu aux États-Unis, en 2012. Une nounou est alors accusée et reconnue coupable d'avoir assassiné les deux enfants qu'elle gardait. Une lecture terrifiante et ensorcelante.



Chanson Douce, Leïla Slimani, aux éditions Gallimard.

2. Pénélope Bagieu

Pénélope Bagieu est une auteure de BD fascinante. Son blog est une pépite où l'on rit, apprend, s'insurge parfois... Et si la dessinatrice nous a marquées, c'est en particulier grâce à ses "Culottées". À savoir des portraits de femmes qui ont marqué l'histoire mais dont tout le monde a oublié l'existence. Deux tomes ont déjà été publiés. De quoi rattraper quelques méconnaissances historiques ici et là.



Culottées, tomes 1 et 2, Pénélope Bagieu, aux éditions Gallimard.

3. Virginie Despentes

Virginie Despentes est arrivée dans le paysage littéraire français telle une furie avec son premier roman, Baise-moi, en 1993. Depuis, l'auteure s'est imposée comme l'une des voix féministes de la littérature française. Depuis janvier 2016, Virginie Despentes est membre de l'Académie Goncourt et succède ainsi à quelques (trop peu) de femmes (Paule Constant, Judith Gautier, Colette...) ayant occupé l'un des couverts de la prestigieuse table de la littérature française. L'écrivaine a également fait sensation avec sa série de romans, Vernon Subutex, dont les deux premiers tomes sont déjà parus. Un troisième doit arriver sous peu.



Baise-moi, Virginie Despentes, J'ai lu.

4. Line Papin

Line Papin, 20 ans, a publié son premier roman en 2016 Crédit : Arièle Bonte pour RTL Girls

Elle a seulement 20 ans et a remporté l'année dernière le prix de la Vocation 2016 pour L'Éveil, son premier roman publié aux éditions Stock. Line Papin est une auteure aussi réservée que passionnée que Girls a eu la chance de rencontrer en octobre dernier.



L'Éveil de Line Papin est une histoire d'amour à quatre voix. Elle se déroule à Hanoï, au Vietnam. Ville sensuelle où la chaleur exacerbe les émotions. L'écriture est dense, la plume affirmée, une jolie découverte qui donne envie de voir la jeune femme poursuivre dans cette voie littéraire.



L'Éveil, Line Papin, aux éditions Stock.

5. Madame de Lafayette

Si vous êtes en terminales littéraire l'année prochaine, vous n'y couperez pas : La Princesse de Montpensier de Madame de Lafayette sera au programme du baccalauréat 2017. Une première pour une auteure depuis 1997. Si vous souhaitez prendre de l'avance ou bien tout simplement découvrir l'univers d'une princesse au cœur du 16ème siècle, c'est le moment de vous plonger de cette nouvelle écrite au 17ème siècle, signée par l'auteure du plus célèbre La Princesse de Clèves



La Princesse de Montpensier, Madame de Lafayette, Le Livre de Poche.

6. Maï-Do Hamisultane Lahlou

Invitée au salon Livre Paris, Maï-Do Hamisultane Lahlou et une romancière et psychiatre franco-marocaine. Elle a écrit plusieurs romans et nouvelles récompensés par plusieurs prix littéraires. Sa dernière oeuvre ? Un ouvrage collectif auquel elle a contribué et qui devrait vous faire voyager : Voix d'auteurs du Maroc : recueil de contributions de 30 écrivains marocains.



Voix d'auteurs du Maroc : recueil de contributions de 30 écrivains marocains, avec Maï-Do Hamisultane Lahlou, Marsam.

7. Patti Smith

Patti Smith

Si l'on a longtemps connu Patti Smith en tant que musicienne et auteure de chansons de talent, le monde entier à découvert une autre facette de l'artiste américaine en 2010 avec son récit autobiographique, Just Kids.



L'histoire de deux jeunes gens (Patti Smith et son ami Robert Mapplethorpe, futur grand photographe) qui se rencontrent, se découvrent et s'élèvent en même temps dans leur art.



Just Kids, Patti Smith, Denoël.

8. Joyce Maynard

Joyce Maynard a produit un nombre incalculable d'articles et pondu plusieurs essais et romans depuis sa plus tendre enfance. L'un de ses romans, Long week-end, a été adapté au cinéma par Jason Reitman en 2013 avec, en tête d'affiche, Kate Winslet.



On vous conseille notamment la lecture de son autobiographie, Et devant moi, le monde, un récit bouleversant et un portait de femme comme on en lit peu dans la littérature française comme étrangère.



Et devant moi, le monde, Joyce Maynard, Philippe Rey.

9. Céline Minard

Céline Minard est une auteure plusieurs fois récompensée pour son travail littéraire, notamment avec son sixième roman, Long Louise, qui a reçu le prix franco-allemand Franz Hessel en 2011 et Faillir être flingué, qui a quant à lui été distingué du Prix Violio deux en plus tard.



On vous conseille sa dernière publication, dévoilée l'année dernière aux éditions Rivages : Le Grand Jeu, l'histoire d'une femme qui décide de s'isoler dans un refuge au cœur des montagnes. Une quête de solitude bouleversée par une rencontre.



Le Grand Jeu, Céline Minard, aux éditions Payot et Rivages.

10. Benoîte Groult

L'écrivaine Benoîte Groult

De toutes les auteurs cultes et féministes, on a choisi de mettre en valeur Benoîte Groult, décédée l'été dernier à Hyères, à l'âge de 96 ans. Cette militante pour les droits des femmes et intellectuelle française a publié de nombreux romans, essais et biographies racontant les histoires de femmes historiques pourtant restées dans l'ombre des grands récits.



C'est avec beaucoup d'émotion que l'on pourrait relire aujourd'hui La Touche étoile, publié par Benoîte Groult en 2006. Le récit d'Alice, vieille femme qui souhaite mourir dans la dignité.



La Touche étoile, Benoîte Groult, Le Livre de Poche.

11. Anne Frank

Le musée d'Anne Frank, situé dans la maison où se cachait la jeune fille et sa famille à Amsterdam durant le IIIème Reich, vient de sortir un "chat bot" (un programme informatique) sur Facebook, peut-on lire dans Le Parisien. L'objectif : s'adapter aux usages des jeunes visiteurs pour les informer sur l'histoire d'Anne Frank, adolescente allemande juive devenue célèbre après la publication de son journal intime.



L'idéal pour connaître le parcours de cette jeune auteure, née en Allemagne en 1929 et décédée en 1945 dans le camp de concentration Bergen-Belsen, reste encore de lire son journal, publié pour la première fois en 1947. Un précieux document pour comprendre une partie des conséquences de la Seconde Guerre mondiale.



Journal d'Anne Frank, Anne Frank, Livre de Poche.



Livre Paris se tient du 24 au 27 mars, à Porte de Versailles.



Gratuit pour les mineurs de moins de 18 ans et avec des réductions pour les chômeurs, les étudiants et les personnes âgées.

Les tarifs d'entrée du salon varient de 10 euros (8 euros en prévente) pour un accès en semaine à 12 euros (10 euros en prévente) le week-end.

