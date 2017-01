Découvrez les 5 finalistes du Grand Prix RTL-Lire 2017

Parmi les finalistes du Grand Prix RTL-Lire 2017, des auteurs confirmés et des romanciers débutants.

> Les noms des 5 finalistes du Grand Prix RTL-Lire sont dans "Laissez-vous tenter" Crédit Image : Frédéric BUKAJLO / SIPA Press pour RTL Crédit Média : Bernard Lehut

par Bernard Lehut publié le 13/01/2017 à 10:18

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Les noms des cinq finalistes de l’édition 2017 du Grand Prix RTL-Lire ont été annoncés jeudi 12 janvier. Ils sont quatre hommes et une femme. Nous commençons par elle, elle s'appelle Carole Fives, elle publie Une femme au téléphone, son troisième roman, et signe une prouesse d'écriture. Sur une centaine de pages, Carole Fives restitue les messages qu'une mère laisse à sa fille par téléphone. Un monologue étonnant, les fragments d'un discours maternel qui sonneront sans doute juste à l'oreille de nombreuses lectrices.



Et du côté des garçons, on retrouve parmi les finalistes du Grand Prix RTL-Lire celui qui fait d'ores et déjà figure de champion de ce début d'année, Daniel Pennac ! Il signe son retour à la saga des Malaussène, 18 ans après l'avoir suspendue et il avait expliqué ce retour au micro de Laissez-vous tenter. À l'opposé, figure aussi sur cette liste, un romancier débutant, Nicolas Maleski, son premier livre, Sous le compost, est déjà très remarqué. Il commence comme un vaudeville moderne, la découverte par un homme au foyer de l'infidélité de sa femme vétérinaire et se termine sur un coup de théâtre digne des meilleurs polars. Très original et plutôt drôle !

Des auteurs déjà remarqués

Le quatrième finaliste est François Roux pour Tout ce dont on rêvait. Repéré avec un premier roman de qualité Bonheur national brut, François Roux récidive avec un tableau sans concession et tout en finesse de notre époque à travers l'histoire d'un trio amoureux. Une quête éperdue de bonheur en dépit des agressions du quotidien.



Cinquième et dernier des auteurs retenus pour le Grand Prix RTL-Lire 2017, Tanguy Viel et son roman au titre surprenant Article 353 du code pénal. Deux hommes sortent en mer pour une partie de pêche, l'un balance l'autre par dessus bord. Pourquoi ce meurtre ? Le coupable le révèlera lors de sa longue audition devant le juge. Tanguy Viel sera l’invité de Laissez-vous tenter mardi 17 janvier



Le nom du lauréat sera annoncé le 20 mars au micro de RTL. D'ici là les cent lecteurs membres du jury répartis dans 20 librairies de France vont lire les cinq livres retenus avant de passer au vote car rappelons-le, au final, le Grand Prix RTL-Lire est un prix de lecteurs, c'est ce qui fait sa valeur et sa réputation. Le lauréat 2016 était Olivier Bourdeaut, la révélation de l'année passée avec son premier roman En attendant Bojangles. 300.000 exemplaires et toujours dans les meilleures ventes, un an après !