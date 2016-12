La comédie musicale culte rendue célèbre John Travolta et Olivia Newton-John débarque au Théâtre Mogador en septembre 2017, après un an de travaux.

> Le spectacle "Grease" débarque au Théâtre Mogador en septembre 2017 Crédit Image : Acte Films Crédit Média : Steven Bellery

par Steven Bellery publié le 23/12/2016 à 07:15

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le Théâtre Mogador a choisi. Le Fantôme de l'Opéra ne sera pas reprogrammé à l'affiche à la rentrée prochaine. Un terrible incendie avait ravagé la scène en septembre dernier, quelques jours avant la première. Les travaux dureront jusqu'en juillet prochain. Et le producteur Stage Entertainment a décidé de ne pas reconduire Le Fantôme de l'Opéra mais de miser sur une nouvelle production plus festive et enjouée.



En effet, dès le 28 septembre 2017, le cultissime spectacle Grease démarrera au Théâtre Mogador pour plusieurs mois. Adapté de nombreuses fois, il arrivera dans une nouvelle production inspiré du spectacle et du film de Randal Kleiser sorti en 1978 avec Olivia Newton-John et John Travolta.



28 millions d'albums vendus dans le monde, dont plus de 1,8 million d'exemplaires pour le single You're the One That I Want en France. Trente artistes sur scène. 10 musiciens. 45 ans après sa première, Grease revient en septembre.