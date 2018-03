publié le 28/08/2017 à 10:11

Lancée le jour de la Saint Valentin en 1972 et jouée 3.388 fois à Broadway lors de sa première exploitation, Grease a été nommée pour 7 Tony Awards. Suite à ce succès, une adaptation cinématographique avec en tête d'affiche Olivia Newton-John et John Travolta sort en 1978, film qui deviendra par la suite un incontournable du genre. Le succès ne s'arrête pas là puisque de 1994 à 1998, 1.505 représentations supplémentaires sont jouées à Broadway.



Pour rappel, l’histoire se déroule en 1959 à la Rydell High School, dans la banlieue de Chicago, sur fond de musique rock. Sandy Dumbrowski, une nouvelle élève, intègre le lycée. A sa grande surprise, elle y retrouve son amour d’été, Danny Zuko, chef du gang des T-Birds. Si elle est heureuse de le revoir, lui se préoccupe plus de sa popularité et de son image de chef de bande que des sentiments de Sandy. Aidée par les Pink Ladies, Sandy va finir par s’imposer dans ce jeu d’amour et de hasard.

Le Club RTL vous propose de participer à un tirage au sort. L'un d'entre vous remportera deux places pour assister à l'une des représentations qui se déroulera au théâtre Mogador et aura la chance de rencontrer les artistes en coulisse. A vous de jouer !