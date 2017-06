Un manuscrit de J.R.R. Tolkien publié cent ans après son écriture

publié le 01/06/2017 à 19:53

C'est une publication inattendue. L'éditeur américain HarperCollins publie ce jeudi 1er juin un conte inédit de J.R.R. Tolkien, cent ans après son écriture en 1917. Intitulé Beren et Lúthien, il avait été écrit par l'auteur à son retour du front pendant la Première Guerre Mondiale. Beren et Lúthien raconte l'histoire d'amour interdite entre l'elfe Lúthien avec le mortel Beren, et sa fin tragique. Les fans de la trilogie Le Seigneur des anneaux connaissent ce récit car c'est un mythe important dans l'univers des Terres du Milieu.



Le conte a déjà été narré dans le Silmarillion, une compilation de textes qui décrivent l'histoire des Terres du Milieu, mais cette nouvelle publication présente l'évolution du conte, jusqu'à ses variations en poèmes et en chants. Il a été édité par Chrisopher Tolkien, le fils de l'auteur qui est âgé de 92 ans. La publication de Beren et Lúthien célèbre le centenaire des premiers pas d'auteur de J.R.R. Tolkien.