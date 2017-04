publié le 27/04/2017 à 09:51

La bande dessinée RTL d'avril couronne un album de Rodolphe et Christophe Dubois, édité par Daniel Maghen et qui a pour titre TER, Tome 1, l'étranger. On ne sait pas exactement où se situe TER. On sait juste qu’il existe sur TER un village fortifié au milieu d’un désert hostile, où vivent retranchés une poignée d'humains. Le mode de vie semble médiéval. "On est sur un monde qui interroge le lecteur, qui ressemble à ce que fut notre Terre, à une forme de Moyen-Âge et il y aura une suite de surprises qui vont amener à remettre en cause les informations vues jusqu'alors comme une guitare Fender", confie Rodolphe.



On ignore beaucoup de choses de TER, on sait que c'est là que vit Maître Pip, un pilleur de tombes. Et c'est lors d'une de ses virées macabres qu'il va découvrir au fond d’un cercueil, un homme vivant. Un beau jeune homme brun, intégralement nu. C’est notre héros. Il a perdu l'usage de la parole. Il est amnésique et totalement pacifique. Seul signe distinctif : un tatouage gravé sur son épaule droite où l'on peut lire : "Main d'or 1". Pip l'appelle donc Mandor.

Et c'est vrai que cette créature a des mains d'or. Il répare aussi bien les pendules que les grilles pains dont les habitants de Terre ont perdu l’usage. Rodolphe s'amuse à brouiller les pistes : "C'est une forme de Moyen-Âge qui aurait déjà visité le futur. Il y a un paradoxe. Parmi les mécaniques de Mandor, il a une machine qui fait resurgir des scènes du passé et même des éléments que nous lecteurs de 2017 ne connaissons pas, comme la destruction de la Joconde."

Mandor, un héros en quête d'identité

Mandor est dans une quête identitaire, c’est le moins qu’on puisse dire. et il s'avère très doué. Quand il est attaqué par une sorte de crocodile géant, il se révèle aussi un guerrier stupéfiant. Donc la question se pose : qui est ce Mandor ? Il pourrait bien être le prophète, dont parle le psaume 21 du livre premier qui dit : "Alors surgira un homme des entrailles de Ter qui montrera à tous le chemin à accomplir. Il n'aura ni bien, ni vêtements et son seul langage sera celui du silence". Si la prophétie se réalise, ce nouveau messie, où veut-il conduire la population ? Les dignitaires religieux sont inquiets. "Il y a un petit clin d’œil ironique à certaines religions. Mandor perturbe les jeux des prêtres. C'est vrai qu'on peut trouver des parallèles avec Jésus et les religieux de son temps, mais le centre du récit n'est pas là", conclut Rodolphe.



Entre temps, Mandor réapprend à parler, tombe amoureux de Yss, la sœur de Pip, se bat contre des animaux fantastiques, découvre les plaisirs de la chair, devient l’ami du peuple qui se mobilise pour le libérer quand il se fait kidnapper par les prêtres jaloux de leurs prérogatives. Rodolphe a imaginé un nouveau genre qui n'est pas de l'heroic fantasy.

Les autres albums en lice

