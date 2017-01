INFO RTL - L'auteur mondialement connu verra son roman "Central Park" adapté au cinéma et "L'appel de l'Age" à la télévision.

18/01/2017

Guillaume Musso continue de surfer sur le succès. Auteur mondialement connu, aux romans traduits dans de nombreuses langues et adaptés au cinéma, dont N'oublie jamais, il commence fort l'année 2017. Alors qu'il dévoilera son nouveau roman au printemps prochain, Stéphane Boudsocq de RTL a dévoilé une autre actualité de l'auteur. Son roman Central Park, publié en 2014 va être adapté au cinéma. Les droits de l'oeuvre ont été acquis par la société de production Mars Film. Il faudra encore patienter avant d'en savoir plus sur le tournage et le casting.



Mais, ce n'est pas tout ! L'appel de l'Ange, publié en 2011 et best-seller comme les autres œuvres de Guillaume Musso, sera adapté à la télévision. Les droits du livre ont été acheté par le coproducteur de la série Une chance de trop, avec Alexandra Lamy et Pascal ELbé, diffusé sur TF1. Ce sera la première fois qu'un roman de Guillaume Musso sera adapté à la télévision.