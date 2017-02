Mazarine Pingeot publie "Théa", un roman d'amour passionnel

publié le 10/02/2017 à 10:53

Pas de récit autobiographique cette fois pour la fille de François Mitterrand mais un grand roman d'amour et d'apprentissage avec Théa. Paris, 1982, une jeune étudiante, portant le prénom, rare au féminin, de Josèphe, on saura vite pourquoi, tombe sous le charme d'Antoine, un exilé argentin ayant fui la dictature des généraux. Mazarine Pingeot raconte ce coup de foudre y compris dans sa dimension la plus sensuelle. "L'amour il n'y a pas que le cœur, il y a aussi le corps. C'était donc important pour moi de rendre cette histoire charnelle et concrète avec des scènes de lits", confie l'auteure.



Mais voilà, Antoine, le bel amant argentin est aussi un être mystérieux, insaisissable. Que cache-t-il ? Quels souvenirs douloureux a-t-il laissés dans son pays ? L'héroïne de Mazarine Pingeot cherche à savoir, son enquête la mènera aussi vers sa propre histoire familiale, faite d'exil et de silence. Ses parents pieds-noirs ont quitté l'Algérie, qu'ont-ils vécu là-bas pendant la guerre ? Le roman devient une intéressante variation sur les secrets de famille et leur toxicité. "Je ne vois pas dans quelle circonstance le secret ne serait pas toxique. Pour dépasser quelque chose, il faut qu'elle soit d'abord dite, aussi difficile soit-elle", poursuit Mazarine Pingeot.

Mon père évidemment a eu des responsabilités tout au long de son existence Mazarine Pingeot Partager la citation





La tentation existe toujours de lire Mazarine Pingeot par le filtre de sa propre histoire, or on sait que François Mitterrand, garde des Sceaux pendant la guerre d'Algérie, a rejeté le recours en grâce des condamnés à mort du FLN. "Cela m'interpelle aussi et cette question de voir comment on juge nos parents quand on n'aime pas ce qu'ils ont fait. Cela fait partie des questions qui m'habitent. Mon père évidemment a eu des responsabilités tout au long de son existence", explique l'auteure.

Mazarine Pingeot et son roman d'amour #Théa sur fond de secret, d'héritage et d'exil à 9h dans @LVT_RTL @Ed_Julliard pic.twitter.com/8xuBf9xSaa — Bernard Lehut (@BernardLehut) 10 février 2017