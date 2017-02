publié le 12/02/2017 à 09:00

À 48 heures de la Saint-Valentin, vous nous proposez un récit d'amour étonnant, une rareté publiée au Seuil. C’est Notre histoire et ça nous vient de Chine. À la mort de sa femme en 2008, un vieux monsieur, Rao Pingru, aujourd'hui dans sa 95ème année, prend la plume et le pinceau pour raconter, en mots et en dessins, leur vie dans le XXème siècle tourmenté de la Chine.



Rao Pingru, entre autres, a passé 21 ans en camp de rééducation sous Mao. Pourtant l'amour de Meitang et de Pingru a traversé, intact, les épreuves. Adrien Bosc, l'éditeur heureux de ce livre miraculeux en train de devenir un succès mondial parle d'une "formidable histoire d’amour parce qu’au départ c’est un projet de souvenirs d’anonymes. Il décide de se consoler et de basculer dans ce travail de mémoire pour sa femme (...) Ce livre montre que la sagesse c’est de pouvoir accepter cette forme de destin et de pouvoir se remémorer autant des jours difficiles que des jours heureux et je trouve qu’il y a une forme de miracle dans ce livre”.

Le choix du libraire

Direction Strasbourg maintenant, à la librairie Quai des brumes où nous rejoignons Sébastien Lebenoit. Son roman coup de coeur est Le pas suspendu de la révolte de Mathieu Belezi. Six membres d'une même famille prennent la parole, parmi eux un tueur en série.

Sébastien Lebenoit explique que “C’est un roman qui est tout sauf une berceuse, une chanson douce. Il y a de la folie, de la rage, c’est imprégné d’une énergie folle. C’est une friction de voix, avec une qualité d’écriture qui nous laisse un peu intranquille. Cela fait du bien tut simplement malgré une noirceur peut être mais c’est l'énergie qui prévaut et la famille en prend pour son grade et après les fêtes de fin d’année ça fait du bien.”



Le pas suspendu de la révolte de Mathieu Belezi chez Flammarion, est le coup de cœur explosif de Sébastien Lebenoit, de la librairie Quai des brumes à Strasbourg.