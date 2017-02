publié le 12/02/2017 à 10:00

Le dernier livre de Don Winslow, Cartel, paru au mois de septembre, n'est pas le genre de bouquin qui disparait des rayons deux semaines après parution. James Ellroy, un poil grandiloquent, affirme que "Cartel, c'est le guerre et paix des romans sur la drogue". C'est surtout la suite de La griffe du chien, le chef d'œuvre de Winslow qui décrivait comment le narcotrafic a prospéré, à la fin du XXe siècle, entre les États Unis et leurs voisins du Sud, à commencer par le Mexique.



Cartel est du même niveau et couvre la période allant de 2004 à 2014. Dix années d'explosion des trafics de drogue. Dix années effroyables pour le Mexique, dont un tiers du territoire est passé entièrement sous la coupe des "narcos". Au premier rang duquel on retrouve Adan Barrera, le baron de La griffe du chien, mis au trou par l'agent américain Art Keller.

Keller est à la retraite, Barrera s'évade, Keller redevient chasseur, sur 718 pages. C'est un voyage au bout de l'enfer, une boucherie abjecte et sanglante. C'est à peine croyable, mais dans ces années-là, chaque matin, on décrochait des ponts de Ciudad Juarez les cadavres décapités des narcos. Dans ces années-là, les avions des agents anti-drogue mexicains explosaient en vol. Dans ces années-là, des centaines de journalistes trop curieux ont été exécutés au Mexique. C'était hier. Demain sera-t-il différent ? Sans aucun doute NON, répond Don Winslow. Rien que ça, c'est terrifiant.



Cartel, de Don Winslow, est paru aux éditions du Seuil.