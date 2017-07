Rolin, Ruffin... 3 livres d'aventure à mettre dans sa valise

publié le 13/07/2017 à 09:47

Avant de boucler les valises, une dernière sélection de trois livres sur le thème du voyage et de l'aventure ! Si vous ne l'avez pas encore lu, précipitez-vous sur le dernier Jean-Christophe Rufin, Le tour du monde du roi Zibeline. L'académicien signe un roman historique en cinémascope doublé d'un trépidant récit de voyage dans la lignée des livres qui l'ont rendu célèbre, L'Abyssin ou Rouge Brésil.



Le roi Zibeline est un des plus grands aventuriers du XVIIIème siècle, Auguste Benjowski, un comte hongrois, qui combat les Russes auprès des Polonais. Fait prisonnier, il est déporté par le tsar en Sibérie. "C’est une vie absolument rocambolesque, explique Jean-Christophe Ruffin, il s’est évadé avec 80 personnes en volant un trois mâts, en partant vers la Chine, avec ses 80 amis et la fille du gouverneur".

Des aventures qui le mèneront jusqu'à Madagascar où il deviendra roi ! Un incroyable destin à découvrir en compagnie de Jean-Christophe Rufin dans Le tour du monde du roi Zibeline publié chez Gallimard.

Un voyage en Sibérie

Le deuxième conseil de lecture nous emmène aussi en Sibérie, c’est Baïkal-Amour d'Olivier Rolin. Il nous raconte son voyage en train de 5.000 km, non pas à bord du mythique Transsibérien mais de l'autre ligne moins connue, le Baïkal-Amour, le BAM, surnommé autrefois le train du Goulag. C'était la ligne qui emmenait les prisonniers vers les camps de travail.



Baïkal- Amour, c'est un double voyage passionnant dans l'histoire russe et dans les paysages immenses de la Taïga, 11 fois la superficie de la France, "un continent d'arbres" écrit Olivier Rolin : "On peut rouler des jours entiers et c’est toujours la même forêt. Il y a une grande beauté dans cette immensité monotone, parce que les arbres ne sont jamais pareils. C’est très impressionnant pour nous qui venons d’une géographie très étriquée".



Olivier Rolin raconte sa traversée de la Sibérie dans Baïkal-Amour aux éditions Paulsen.

À la découverte du Grad Nord

Un troisième livre d’aventure est Dans les eaux du Grand Nord, qui décrit avec un réalisme saisissant la campagne de chasse à la baleine d'un trois-mâts parti au début de l'hiver 1859. Le récit bascule vers le thriller, insoutenable, quand l'équipage découvre la présence à bord d'un tueur. Dans les eaux du Grand Nord, premier roman de l'anglais Ian McGuire est publié chez 10/18.