Les cahiers de vacances pour adultes, le plaisir ludique de l'été

publié le 04/07/2017 à 11:26

Les cahiers de vacances n'existent pas que pour les enfants. Depuis plusieurs années, les publications de cahiers pour adultes connaissent un franc succès. On en connaît le principe, tester ses connaissances, réviser son savoir tout en s'amusant. Le plus connu d'entre eux, l'original, l'officiel en quelque sorte, le Cahier de vacances pour adultes de 17 à 117 ans publié chez Chiflet et Cie sort une édition spéciale pour ses 10 ans : ce sont 128 pages d'exercices drôles et décalés, avec en plus des jeux et des quiz.



Dans le cartable de l'été, il ne faut pas oublier non plus de mettre Les Petits cahiers d'antan, une collection vintage sympathique publiée chez Hors Collection, qui consiste à réviser les classiques par thème. Par exemple, il existe Le Petit cahier du brevet. Seriez-vous encore capable de décrocher votre brevet ? On replonge dans l'ambiance des salles de classe d'antan avec des dictées, comme Le paon de Jules Renard, Un ancien bagnard de Victor Hugo, Le Chalutier de Maupassant ou Une mauvaise surprise d'Anatole France.

On trouve là aussi des exercices de toutes sortes, y compris de latin et d'instruction civique, ainsi que des questionnaires. Il y a aussi des pages baptisées "récréation" dans ces cahiers d'antan, dans lesquels on peut s'amuser en testant notre logique ou en jouant aux devinettes. Dans la même collection des petits cahiers d'antan, il existe celui de savoir-vivre.Pour commencer à manger, faut-il attendre que tout le monde soit servi ?

Des devinettes dans "Le cahier de vacances énigmes et casse-tête"

Pour terminer les vacances de façon plus légère, on peut s'atteler au Cahier de vacances énigmes et casse-tête des éditions Marabout. Charades, devinettes, tests de logique, énigmes, il y a 130 jeux au total à pratiquer seul ou en groupe.