publié le 11/07/2017 à 12:14

Voici quatre livres aux couleurs de l'été, rose rouge et orange. Folie Fraise, Secret Soda, Amour tomate et Amitiés mandarine, ce sont les titres de ces romans signés Gally Lauteur, une conteuse moderne et géniale. Ce sont des histoires d'amitiés au collège : il y a Juliette, Mounia Emilie et Soha le garçon.



À chaque fois, un thème : par exemple Amour tomate, c'est le surnom de Juliette parce qu'elle est si timide notre Juliette qu'elle rougit pour un rien. Alors imaginez la catastrophe quand elle découvre dans son cahier d'anglais une déclaration d'amour. Dans Amitiés mandarines, Emilie 12 ans est à l'âge des premiers amours, mais tomber amoureux c'est aussi faire des choix. Comment gérer les amies qui trouvent que vous passez trop de temps avec votre amoureux ?

100 pages pour découvrir des histoire légères mais au fond très sérieuses et qui touchent bien plus d'enfants qu'on ne le croit. Et puis il y a ceux qui ont des trucs et astuces pour passer les caps difficiles. Mounia dans Folie fraise, qui n'est bonne à rien sans ses bonbons à la fraise. Sauf qu'un jour, il n’y en a plus ; on les a volé. Quatre livres, une histoire, le prix 9,90 euros dès 9 ans, chez Hachette Roman.

Des histoires plus courtes et un CD

Si vous préférez les histoires plus courtes, C'est trop bien est un recueil de petites histoires sur les grandes et petites joies de l'enfance signé Philippe Delerm. En deux, trois pages l'histoire est pliée, ce sont des riens qui nous ont fait, des riens qui rendent heureux.



La soirée pyjama chez un copain où on passe la nuit à chuchoter et à se raconter des histoires, construire une cabane dans sa chambre, partir à Venise en train couchette... Des souvenirs d'enfance. c'est simple, ça fait rêver, c'est une très jolie machine à remonter le temps. C'est édité chez Milan, pour 9,90 euros.



Pour se cultiver un peu, ce CD à glisser dans l’autoradio de la voiture cet été, Dare d'art. Rien à voir avec l'émission de Frédéric Tadeï : 11 chansons pour découvrir l'art, de Matisse à Goya en passant par Magritte et Dali. Le CD est à 16 euros et c'est parfait pour les petits qui ont environ 5 ou 6 ans.