publié le 11/07/2017 à 11:35

Une première idée de lecture est Repose-toi sur moi de Serge Joncour, un des succès de la rentrée dernière, récompensé par le prix Interallié, qui vient juste de sortir en poche, c'est bien, ça prend encore moins de place dans les bagages. Ludovic, ex-paysan, déraciné à Paris et Aurore, une styliste reconnue, ultra parisienne, n'ont rien en commun sauf de vivre dans le même immeuble dont la cour est envahie de corbeaux qui terrorisent Aurore. Ludovic l'en débarrasse, Aurore tombe sous le charme de cet homme qui la rassure.



"On n’est dans une forme d’omniprésence de l’information, de l’état du monde, en permanence et on n’y peut pas grand chose", explique Serge Joncour : "Par contre, agir autour de soi on peut le faire à tout moment. J’avais envie d’un personnage qui démontre tout ça et qui dise un peu aux autres 'Repose toi sur moi'".

Sur ce schéma classique de ceux que tout sépare mais que l'amour va rapprocher, Serge Joncour signe une variation délicate, épicée de suspense et d'humour. Repose-toi sur moi est édité chez J'ai Lu.

L'amour de vacances

Une deuxième suggestion de lecture est En amoureux d'Arnaud Guillon. Paul croise au cours d'une soirée Ninon, c’est un coup de foudre au cœur de l'été. Les deux amants vivent avec avidité l'éblouissement de leur liaison clandestine entre Paris et la Grèce et la belle plume d'Arnaud Guillon donne à cet amour débutant une sensualité de saison : "Je voulais une sensualité qu’on retrouve tous l’été. Ils ont l’air absolument seul au monde dans ce Paris vidé de ses habitants, la ville leur appartient".



Mais les histoires d'amour finissent mal en général. Paul l'apprendra à ses dépens. Laissez-vous charmer par le récit tout en élégance d'Arnaud Guillon, gentleman de l'écriture. En amoureux est édité chez Héloïse d'Ormesson.

L'amour d'une mère

On termine par Ma mère, cette inconnue, le dernier livre de Philippe Labro, où il est question, cette fois, de l'amour d'une mère et d'un fils. Dans un beau texte autobiographique, Philippe Labro perce le mystère de la vie de la sienne de mère, abandonnée dès l'enfance.



"Elle est en manque d’amour pendant vingt ans, par miracle à vingt ans elle rencontre un homme qui a vingt ans de plus qu’elle, qui va devenir son amant, puis son mari et qui va lui donner quatre garçons", explique l'écrivain : "Elle se dévoue exclusivement à son mari et à ses enfants, avec qui elle a presque un rapport de sœur. Elle devient extraordinairement altruiste, ce sont les autres qui comptent, pas elle".



Entre l'enquête journalistique et la saga familiale, Philippe Labro signe un émouvant portrait de femme et une belle déclaration d'amour à celle qui lui a donné la vie. Ma mère, cette inconnue est publié chez Gallimard.