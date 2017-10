"Ramsès 2", la nouvelle pièce déjantée avec François Berléand

publié le 18/10/2017 à 12:27

François Berléand et Éric Elmosnino jouent une pièce écrite par Sébastien Thierry aux Bouffes Parisiens. Une pièce dans laquelle François Berléand est Jean, le beau-père de Matthieu, alias Éric Elmosnino. Tous deux sont passionnés d'Égypte. C'est ce qu'ils racontent dans la pièce, mais dans la vraie vie ils le sont un peu moins.



Les deux hommes se retrouvent sur scène pour la deuxième fois. Dans cette pièce, François Berléand est en chaise roulante. Un accident de voiture lui a fait perdre l'usage de ses jambes. Il se déplace partout à quatre roues et semble avoir fait ça toute sa vie.



L'intrigue est toujours absurde, comme dans toutes les pièces de Sébastien Thierry. C'est d'ailleurs la troisième fois que François Berléand joue une pièce de Sébastien Thierry. On le découvre à la campagne avec sa femme, Élisabeth, l'excellente Évelyne Buyle. Ils attendent la visite de leur fille, Bénédicte, jouée par Elise Diament et de son compagnon, Éric Elmosnino.

Des quiproquos absurdes

Mais voilà qu'Éric Elmosnino arrive seul et les choses déraillent. Un quiproquo total. Mais où est donc Bénédicte ? Le père imagine les scénarios les plus absurdes. Mais est-ce uniquement de l'imagination ou est-ce la réalité ? Est-ce qu'il ne serait pas atteint de démence ce père à roulette ? Ou est-ce la faute de Matthieu, son gendre ? Est-ce qu'il ne serait pas lui le pervers, l'ordure, l'infâme qui torture son beau-père d'une manière ignoble ? Éric Elmosnino est excellent dans le rôle du méchant crétin !



On est au bord de l'implosion tout le temps. À chaque fois qu'on croit tenir la vérité, on se rend compte qu'on n'y est pas ! Ce qui donne une pièce où les gens qu'on croyait disparus, réapparaissent sans cesse, d'autres que l'on croyait sains d'esprit se révèlent déments ! Il y a aussi une pelle qui surgit tout le temps, les couples font le point assez souvent.



Si vous souhaitez rire de situations comique et vous horrifiez des tragiques, vous savez désormais qu'aux Bouffes Parisiens, Ramsès 2 vous attend en majesté servi par quatre acteurs excellents.

