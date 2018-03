"Point Cardinal", le nouveau roman délicat et troublant de Léonor de Récondo

publié le 29/09/2017 à 12:00

L'un des romans les plus audacieux de cet automne est signé Léonor de Récondo, lauréate du Grand Prix RTL-Lire en 2015 avec son livre précédent, Amours. Sa nouvelle partition, Point Cardinal, fait sensation.



Tout commence pourtant par une scène banale, une femme se démaquille et se change dans sa voiture, on découvre alors qu'il s'agit d'un homme. Laurent, bien que marié à Solange et père épanoui de deux enfants, s'est toujours senti une femme.

Cette contradiction lui est devenue insoutenable. Léonor de Récondo a eu l'idée de son livre après avoir vu dans un magazine la photo de l'ancien champion de décathlon, Bruce Jenner, médaillé d'or aux Jeux olympiques d'été de 1976, devenu Caitlyn en 2015.

"Je me suis dit : 'C'est quand même fou de ne pas être dans le bon corps' [...] j'ai eu envie d'explorer cette inadéquation, mais de situer mon histoire dans un milieu plus ordinaire, plus simple."

"Point Cardinal" de Léonor de Récondo Crédit : Éditions Sabine Wespieser

Léonor de Récondo raconte cette métamorphose, la détermination inaltérable de Laurent à devenir Lauren, l'harmonie enfin trouvée avec lui-même mais aussi le séisme qu'il déclenche autour de lui : "L'onde de choc m'intéressait : qu'est-ce qu'une telle révélation peut provoquer dans la sphère familiale." Son entourage réagit avec incrédulité tout d'abord, le refus d'affronter la vérité puis, face à l'inéluctable, avec colère chez son fils, désarroi chez sa fille, vertige chez sa femme, Solange. Et pourtant le dialogue n'est jamais rompu, le respect et l'amour subsistent en dépit de tout.



Sur un sujet difficile, Léonor de Récondo évite tous les écueils, ni texte militant, ni discours moralisateur, ni livre racoleur. D'une plume sobre et juste, elle signe un roman délicat et troublant sur le mystère de l'identité sexuelle et, au-delà, sur la recherche de vérité intérieure, le courage de devenir soi.



Point cardinal est publié aux éditions Sabine Wespieser.

Également au programme de "Laissez-vous tenter"

Tournage, scénario, rencontre... Harrison Ford et Ryan Gosling, les deux stars de Blade Runner 2049, film de science-fiction signé Denis Villeneuve, nous racontent (presque) tout.

Harrison Ford et Ryan Gosling avec Yves Calvi et Stéphane Boudsocq Crédit : RTL

Réécoutez la chronique