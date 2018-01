Olivier Bourdeaut signe un brillant deuxième roman avec "Pactum Salis"

publié le 02/01/2018 à 15:03

Janvier est traditionnellement le second temps fort de l'année en librairie après la rentrée d'automne. Près de 500 romans paraîtront dans les semaines à venir dont un bataillon de stars : Delphine de Vigan par exemple, qui sera notre invitée jeudi 4 janvier, ou Pierre Lemaitre, que nous recevrons mardi 9 janvier.



Mais le premier événement de 2018, c'est le second roman d'Olivier Bourdeaut. Le jeune auteur de 37 ans a fait une entrée fracassante en littérature il y a 2 ans avec En attendant Bojangles, succès phénoménal et Grand Prix RTL-Lire. Il publie Pactum Salis aux éditions Finitude.

Le titre vient d'une expression latine, "amicitia pactum salis", l'amitié est un pacte de sel, qui dit que comme le sel, l'amitié est inaltérable. Est-ce si sûr ? On en doutera en lisant la relation chaotique qui va se nouer entre les deux personnages imaginés par Olivier Bourdeaut dans un décor hautement pittoresque, les marais salants de Guérande en Bretagne.

Une histoire âpre, virile, violente

Qui sont les deux hommes de ce roman au pays des marais salants ? Deux trentenaires. Jean, un ex-parisien, a tout plaqué pour devenir paludier, récoltant de sel dans ce qu'on appelle les œillets, les bassins des marais salants où il mène une vie simple et paisible. Michel, lui, a fait fortune dans l'immobilier, roule en Porsche, écume les boîtes de nuit. Le hasard va les faire se rencontrer au cœur des marais...



Une amitié fulgurante entre ces deux-là naît de leurs différences, une attraction des contraires qui va pourtant très vite devenir mouvementée...On semble loin de l'univers poétique d'En attendant Bojangles, le premier roman d'Olivier Bourdeaut.



Pactum Salis est une histoire âpre, virile, violente dont Bourdeaut dit se sentir plus proche. Il y a du Antoine Blondin d'Un singe en hiver dans ce roman quand il y avait du Boris Vian de L'Écume des jours dans En attendant Bojangles.



En changeant radicalement de registre, Bourdeaut déroutera peut-être certains lecteurs mais il confirme qu'il est un écrivain, un vrai, et de talent en particulier quand il anticipe dès le début du livre la découverte d'un cadavre dans les marais salants et nous laisse entendre que son histoire d'amitié finira mal.



Pari brillamment réussi jusqu'à la dernière ligne ! Un art du suspense qu'Olivier Bourdeaut associe à celui de la sensualité et de l'humour avec un passage d'anthologie où une simple mouche taquine l'entrecuisse d'une jeune femme endormie sur la plage. Avec Pactum Salis, Olivier Bourdeaut franchit brillamment l'obstacle toujours redoutable du roman d'après pour un débutant couronné de succès. C'est la première bonne nouvelle de ce début d'année en librairie !