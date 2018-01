publié le 08/01/2018 à 07:57

Il s'agira de sa seule et unique réaction. Au micro de RTL, le chanteur Calogero livre un hommage poignant à France Gall, décédée dimanche 7 janvier. Celui que l'on présente comme le Michel Berger de sa génération se confie sur la rencontre "singulière" qui a changé sa vie : à Grenoble en octobre 1987.



À cette date, Calogero participe avec son groupe "Les Charts" à l'émission "Lever l'affiche" avec RTL. Après avoir joué deux chansons, les trois membres du groupe se rendent au restaurant pour rencontrer les artistes. "On a tapé au carreau, et c'est France Gall qui est venue nous voir", explique le chanteur qui parle d'un "moment extraordinaire".

"Elle était gentille, bienveillante, elle nous a donné en quelques mots la force de pouvoir toucher notre rêve. Et pour moi c'est le départ", poursuit Calogero. Le chanteur du tube français En Apesanteur raconte ensuite que France Gall est allée confier à la maison de production "Apache" qu'elle avait rencontré Calogero et les membres de son groupe.

"Sans avoir rien écouté, elle avait tilté. Il s'était passé quelque chose entre nous. Je lui dois beaucoup dans mon histoire personnelle, dans ma foi à réaliser mon rêve. Et je vous promets qu'après l'avoir rencontré j'étais persuadé que j'allais réussir."