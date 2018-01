publié le 07/01/2018 à 17:31

"Je vois la petite fille, qui est avec son papa, qui vient me voir pour me présenter une chanson en 1959", se souvient Hugues Aufray. France Gall n'avait alors que 12 ans. La chanteuse, icône de la musique française, est décédée dimanche 7 janvier, des suites d'un cancer. Artiste intemporelle, sa carrière avait démarré très tôt. "Très peu de temps après [leur rencontre en 1959], elle a commencé à devenir une véritable vedette avec ses premières chansons qui ont été des succès tout de suite", raconte Hugues Aufray.



Et d'ajouter : "Elle avait une voix de petite fille, elle chantait très juste avec une véritable naïveté. Je crois qu'elle était sincère absolument, elle n'a jamais joué aucun rôle. Elle était nature. Je crois que c'est ça, son succès : son naturel". Une immense carrière, une victoire à l'Eurovision en 1965 et des tubes devenus mythiques : France Gall était l'un des visages de la chanson française. Hugues Aufray s'en souvient comme "une petite jeune femme charmante, qui riait tout le temps".

La disparition de l'icône yéyé émeut, tant les anonymes que les artistes. "Je veux simplement dire que j'ai beaucoup de chagrin. C'est une page de plus qui se tourne. C'est une petite fille qui s'en va", confie Hugues Aufray.