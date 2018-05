publié le 17/05/2018 à 12:49

Six ans après son dernier disque, Marc Lavoine publie ce vendredi son douzième album studio intitulé Je reviens à toi. Si dans sa chanson d'ouverture, l'artiste chante "Je cours après les 45 tours, après mes chansons d'amour", c'est notamment autour "de l'espoir, la transmission des parents, des chansons et des mots" qu'il a organisé sa vie.



Le nouveau disque de Marc Lavoine est né doucement : il a été enregistré notamment à Los Angeles. Le résultat est d'une très grande élégance. On y trouve dix morceaux qui marquent une rupture avec Volume 10 et Je descends du singe qui formaient une sorte de diptyque musical. La production musicale est plus organique et légère. Le chanteur livre une performance vocale sublime, chaude et brute, s'accompagnant de cordes et de cuivres qui habillent avec délicatesse des paroles qui flirtent avec la poésie.

Depuis son album précédent, l'artiste français a également publié L'homme qui ment. Un récit autobiographique à succès qui a influencé le chanteur. "Ce qui me pousse à écrire, c'est aussi ça, le désir de vivre". À travers cette oeuvre musicale, on retrouve aussi des titres sur Paris comme les ballades Station Othoniel et Je reviens à toi.

"Je reviens à toi", le 12e album studio de Marc Lavoine