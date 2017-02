REPLAY - "Six degrés de liberté", le nouveau roman de Nicolas Dickner, raconte l'odyssée d'une femme à bord d'un conteneur clandestin.

C'est un rendez-vous à l'accent québécois que nous proposons ce matin. L'auteur Nicolas Dickner vit à Montréal et est de passage à Paris à l'occasion de la parution au Seuil de son roman Six degrés de liberté. Un livre étonnant, d'une grande originalité, qui mélange les genres, à la fois thriller technologique, parabole de la mondialisation, récit d'aventures et conte poétique.



Vous ne devinerez jamais ce qui a inspiré ce roman : les conteneurs qui traversent les mers sur d'énormes bateaux. L'écrivain québécois met en scène l'incroyable odyssée volontaire d'une jeune femme à bord d'un conteneur clandestin pisté par les autorités canadiennes. Nicolas Dickner raconte son étrange fascination pour les conteneurs : "Le tissu du monde dans lequel on vit passe par le conteneur, ce qui fait que c'est devenu vraiment une grille de lecture sociale. C'est le système artériel qui fait que notre économie fonctionne comme elle fonctionne actuellement".



Le québécois Nicolas Dickner publie le surprenant et captivant Six degrés de liberté au Seuil.

Le coup de cœur de la libraire Claire Lamotte

Nous prenons maintenant le chemin de Fécamp, en Seine-Maritime. A la librairie Le Chat Pitre nous attend Claire Lamotte. Son livre coup de coeur est Par amour, le nouveau roman de Valérie Tong Cuong, ou le cahotique et bouleversant destin de plusieurs familles pendant la seconde guerre mondiale dans la ville du Havre.



Pour elle "C'est un magnifique roman d'amour en hommage au Havre, cette ville martyre pendant la Seconde Guerre Mondiale, qui a été bombardée sans relâche par les alliés. C'est très très émouvant, c'est une partie de l'Histoire qui est très peu connue".



Par amour de Valérie Tong Cuong édité par Lattès, est le coup de cœur de Claire Lamotte de la librairie Le Chat Pitre à Fécamp, pas très loin du Havre.