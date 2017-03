Les livres ont la parole : "Les indésirables" de Diane Ducret

publié le 12/03/2017 à 11:48

Dans Les indésirables, Diane Ducret invente deux personnages de femmes, deux Allemandes, Eva et Lise, qui ont fui le régime nazi. Elle va leur faire vivre des événements, eux, bien réels. En 1940, deux ans avant la rafle du Vel d'Hiv, alors que la défaite se profile, l'État français lance une première rafle, celle de ces femmes réfugiées en provenance d'Allemagne et qui sont donc suspectes.





On les appelle les indésirables. Elles sont parquées dans le vélodrome de sinistre mémoire avant d'être transférées et internées dans le camp de Gurs en Béarn. Diane Ducret explique : "Elles se retrouvent plongées au beau milieu des Pyrénées avec des conditions sanitaires presque inexistantes". Ces femmes ont l'envie de rester désirables et elles vont monter un cabaret. C'est une histoire terrible et pourtant oubliée de la Seconde Guerre mondiale en France.

Diane Ducret publie Les indésirables chez Flammarion.



Le coup de cœur du libraire

Colette Kerber, de la librairie Les cahiers de Colette à Paris, a choisi comme coup de cœur Dans les westerns, un roman de Gilles Leroy. La chronique d'un amour interdit entre deux acteurs d'Hollywood au temps du maccarthysme.



Dans les westerns, le beau roman de Gilles Leroy publié au Mercure de France.