publié le 26/02/2017 à 11:07

Nan Aurousseau a été braqueur de banques et taulard. Une jeunesse mouvementée qu'il a racontée dans des livres étonnants. Son dernier ouvrage, Des coccinelles dans des noyaux de cerise, est un pur roman, un sommet d'humour noir, le portrait d'un tueur en série digne du Silence des agneaux mais brossé façon Tontons flingueurs.



Pour rédiger ce roman, l'inénarrable Nan Aurousseau s'est adonné à un petit travail d'introspection : "Je me suis mis à la place de ce type, qui est fou, qui est un démon. J'ai été chercher en moi toutes les pires pulsions qu'on a. Je suis certain qu'on est tous des criminels potentiels. Simplement la morale, puis l'éducation font que tout cela est complètement inhibé. Et tant mieux."

Cette identification à son personnage n'a pas laissé l'auteur indemne, comme il l'explique à RTL : "En étant dans la tête de ce tueur, je faisais des cauchemars la nuit quand j'ai écrit le roman tellement j'ai retrouvé des pulsions sordides en moi qui m'ont permis de me mettre à sa place." Des coccinelles dans les noyaux de cerises, c'est aussi la métaphore d'une leçon de vie toute simple : ne vous fiez pas aux apparences. "Passer pour un imbécile c'est mieux que faire peur par l'intelligence", affirme Nan Aurousseau. Mon personnage est comme ça. On le prend pour un super crétin à la ramasse. (...) Ça lui sert toujours, parce que les autres le prennent pour un pauvre imbécile alors que ses plans secrets sont diaboliques."



Des coccinelles dans des noyaux de cerises, de Nan Aurousseau, aux éditions Buchet-Chastel.



