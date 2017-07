publié le 02/07/2017 à 11:07

Il y a 20 ans paraissait La Première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules de Philippe Delerm, un livre devenu aujourd'hui un classique et qui ressort dans une édition spéciale. L'occasion également de fêter avec Philippe Delerm le vingtième anniversaire de l'immense succès de cette délicieuse célébration des plaisirs du quotidien !



"C’est vrai qu’au-delà du score de ce livre qui a changé ma vie, ce qui me touche beaucoup c’est la pérennité de ce titre", explique Philippe Delerm. C’est un étonnement un petit peu constant de voir ce renouvellement. Souvent les parents l’ont donné à leurs enfants, les professeurs l’ont étudié en classe et on sait que c’est important pour une œuvre le passage en classe. Quand je vois la petite file qui m’attend au salon du livre, je vois qu’elle ne vieillit pas tellement, elle aurait même tendance à rajeunir un peu, ce qui est très flatteur pour moi."



La Première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, qui pour fêter 20 ans de succès ressort dans une édition spéciale à L'Arpenteur/Gallimard illustrée par Jean-Philippe Delhomme.



Le coup de cœur du libraire

Nous partons à Annecy, rejoindre au bord du lac et dans la librairie Decitre, Hugo Moresve qui nous recommande Cet été-là de l’américain Lee Martin. Dans une petite ville de l'Indiana, une gamine disparaît, fait divers jamais résolu. 30 ans plus tard, tous les protagonistes de l'affaire se souviennent, la vérité surgira-t-elle enfin ? “Ce qui ressort de ce livre c’est la sensation de malaise qu’on a", explique Hugo Moresve : "Le contraste entre l’ambiance joyeuse d’un été et cette affaire qui les a tous touché d’une manière ou d’une autre. On a constamment un effet de balancier dans ce livre, on en ressort assez chamboulé. C’est un roman qui ne vous lâche pas, qui vous prend aux tripes".



Cet été-là de Lee Martin est publié chez Sonatine.