Ce dimanche 4 juin, Les Livres ont la parole conseille la lecture de la nouvelle enquête du commissaire Marcas signé par le duo Éric Giacometti et Jacques Ravenne. Le commissaire franc-maçon se lance habituellement à l'assaut de toutes les thèses complotistes et autres balivernes ésotériques.



Dans ce dernier volume, Conspiration, Marcas a fort à faire avec une société secrète américaine, la fraternité des Skull and Bones (le crâne et les os), comme nous le raconte Jacques Ravenne : "Cela existe réellement depuis le 19e siècle, c'est une association qui à l'origine était estudiantine et qui a très vite initié des gens de pouvoir [...] On est confronté à quelque chose de très réel qui a des moyens financiers très importants. Cette société laisse tout dire sur elle, dont des choses très étranges, et elle ne dément jamais."

L'intrigue de ce roman traite également de la profanation et le pillage des tombes des rois de France à la Basilique de Saint-Denis : "À l'époque, on a vu le peuple se précipiter à Saint-Denis et déterrer des rois qui étaient là parfois depuis le 9e siècle jusqu'à Henri IV. Le gros a été enterré à côté de l'abbaye sous lequel on a répandu de la chaux. Quand la Restauration a eu lieu, les royalistes ont récupéré quelques décombres et en auraient remplacé d'autres d'autres par des restes d'animaux."

Une intrigue autour d'une relique acquise par Saint-Louis

Conspiration parlerait aussi d'un secret des Rois de France: "nous avons cherché un autre trésor, beaucoup plus lié à la puissance politique : une couronne. C'est une chose étrange, car cette relique a été acquise par Saint-Louis, et quand les biens de l'Eglise sont nationalisés en 1792, Louis XVI va réclamer cette fameuse couronne comme étant son bien propre. Il va la mettre à Saint-Denis, mais était-ce la vraie ? Toute la question est là." Où se trouve donc cette couronne aujourd'hui ? Voilà le nœud de l'intrigue de Conspiration, la nouvelle enquête du commissaire Marcas signée Jacques Ravenne et Eric Giacometti aux éditions Lattès.





Le coup de cœur du libraire

Aujourd'hui, le coup du cœur est donné Alexis Weigel de la librairie 47° Nord à Mulhouse. Il conseille aux lecteurs Des âmes simples, le roman d'un jeune auteur de 25 ans Pierre Adrian qui nous fait partager la vie d'un prêtre dans une haute vallée des Pyrénées.