publié le 18/06/2017 à 10:15

Les bolides tournent sur le circuit des 24 heures du Mans, ce week-end du 18 juin. Intéressons-nous à un recueil de nouvelles consacré à cette course mythique et publié chez Belfond : 24 histoires du Mans, signé par 24 auteurs. Parmi eux, Didier van Cauwelaert, Serge Joncour, Patrick Poivre d'Arvor, ou encore Françoise Bourdin, une romancière peu médiatisée mais abonnée aux best-sellers, et surtout une passionnée d'automobiles.



"J’adore la vitesse, et les voitures ont longtemps été une passion pour moi, confie l’écrivaine. Même si je n’ai pas les moyens d’avoir une superbe Maserati ou une Ferrari, mais quand même, j’ai toujours accordé beaucoup d’importance aux voitures qui étaient dans ma vie." C’est peut-être la raison pour laquelle elle a voulu raconter l’histoire de Jean-François, spectateur solitaire de la course.

"Il est là, il est très content d’y être, mais il est sans sa femme alors que sa femme comme lui est une passionnée d’automobile", explique Françoise Bourdin pour présenter sa nouvelle. Seulement elle vient d’avoir leur bébé. Elle n’a pas voulu quitter le nouveau-né, et il se sent à la fois très heureux d’être là, mais un petit peu coupable, donc il se pose beaucoup de questions (…) Est-ce que, quand on a un bébé, il faut renoncer à ses passions ? C’était aussi une petite question plus sérieuse que j’ai mis dans cette nouvelle."



Françoise Bourdin publie Face à la mer, son dernier roman, et participe aux 24 nouvelles à découvrir dans 24 histoires du Mans, les deux livres sont édités chez Belfond.



Le coup de cœur du libraire :

