publié le 11/06/2017 à 10:48

Comment faire lire les hommes de votre vie, voilà le titre ma foi original et amusant du livre de Vincent Monadé. Président du Centre national du livre, Vincent Monadé publie ce petit essai à la fois militant et plein d'humour à destination des femmes pour redonner le goût de la lecture aux hommes car, oui messieurs, à part quelques exceptions comme vous et moi, Bernard, vous boudez la littérature.



Le constat de Vincent Monadé est sans appel : "Les adolescents garçons décrochent vers 13-14 ans et après on a du mal à les récupérer". Il conseille de commencer par des livres simples pour retrouver le goût de la lecture et de flâner dans les librairies le plus souvent possible.



Vincent Monadé publie Comment faire lire les hommes de votre vie aux éditions Payot.



Le coup de cœur du libraire

Flâner dans les librairies, nous le faisons ici chaque dimanche. Nathalie Iris est libraire aux Mots en marge à la Garenne-Colombes. Elle nous fait découvrir Les Jours enfuis, le nouveau roman du grand auteur américain Jay McInerney.



Les Jours enfuis de Jay McInerney édité par L'Olivier, est le coup de cœur de Nathalie Iris de la librairie Mots en marge à La Garenne-Colombes.