publié le 09/07/2017 à 12:00

Éditeur et romancier, Michel Goujon est né à Saint-Tropez. Dans ce livre sous forme d'abécédaire, il raconte bien sûr le Saint-Tropez de Brigitte Bardot, de la jet-set et de la fête mais aussi et surtout celui qui se cache derrière les clichés, une cité au riche passé : "L’histoire de Saint-Tropez est très ancienne mais la cité d’aujourd’hui est une ville refondée à la Renaissance par des navigateurs Génois qui ont créé une sorte de petite république. Ils ont construit une petite citée fortifiée et dont les façades faisaient partie du système défensif".



La ville a été considérée comme le troisième port français de la façade méditerranéenne pendant tout le XVIIème et le XVIIIème siècles. Les marins tropéziens étaient très réputés pour leur courage et leur savoir-faire.

Michel Goujon publie L'autre Saint-Tropez édité par Michel Lafon.



Le coup de cœur du libraire

Nous partons vers la Drôme, à Hauterives, où Alain Lèze, de la librairie Le Baz'Art des mots, présente un roman italien, Ailleurs de Dario Franceschini. Sur son lit de mort, un notaire confie à son fils son secret qui va le jeter dans les faubourgs de la ville. "Un livre magnifique, qui nous fait voyager entre deux mondes", explique Alain Lèze. Le monde classique avec ce notaire et ensuite après on va aller dans les bas-fond de cette ville de Ferrare. Et là il nous met une histoire assez incroyable entre ces deux classes mais c'est vraiment un livre qui nous fait voyager dans l'espace et le temps avec des personnes et des descriptions magnifiques".



Ailleurs de Dario Franceschini publié chez L'Arpenteur.