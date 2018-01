publié le 14/01/2018 à 08:01

Désormais quinquagénaire et père de famille, l'écrivain à la réputation de noctambule et de fêtard pense à la mort et fait le tour du monde des dernières techniques qui permettent d'en retarder l'échéance voire de nous rapprocher de l'immortalité.



C'est un roman de science non-fiction, comme le définit lui-même Frédéric Beigbeder. "J'ai envie de profiter de la vie le plus longtemps possible, je ne vois pas l'utilité de cette mort qui n'est que du chagrin, qui est une tragédie, et qui ne nous fait que souffrir au fond. Pourquoi est-ce que nous serions provisoires ? Il n'y a pas de raison", estime l'auteur.

"Une vie sans fin", de Frédéric Beigbeder Crédit : Grasset

Frédéric Beigbeder publie Une vie sans fin chez Grasset.

Le coup de cœur du libraire





Le coup du cœur du libraire nous emmène à Fécamp (Seine-Maritime) à la librairie Le Chat Pitre à la rencontre de Clémence Lambard qui a beaucoup aimé Né un mardi, le premier roman d'un auteur nigérian, Elnathan John, ou les tribulations d'un gamin des rues en Afrique.



"Ce petit gamin va au fur et à mesure du roman acquérir une conscience, une pensée intérieure notamment grâce au livre et à la lecture, explique la libraire. C'est un roman bouleversant parce qu'on a l'impression d'être dans ce pays. J'avais l'impression de sentir les odeurs, d'y goûter les derniers morceaux de canne à sucre, d'avoir les pieds dans la poussière, d'être vraiment sur son épaule à observer ce monde qui est un monde en changement."

"Né un mardi", de Elnathan John Crédit : Éditions Métailié

Né un mardi d'Elnathan John, édité par Métailié, est disponible à partir du 18 janvier.