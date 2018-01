publié le 07/01/2018 à 08:15

Le premier invité de l'année des Livres ont la parole n'est autre que Philippe Delerm, l'auteur de La première gorgée de bières publie au Seuil Et vous avez eu beau temps ?. Sous-titré La perfidie ordinaire des petites phrases, celles qui n'ont l'air de rien et qui pourtant trahissent les intentions souvent malveillantes de celui qui vous parle, ainsi de la question hypocrite par laquelle Philippe Delerm ouvre son livre "et vous avez eu beau temps ?" que vous pose votre interlocuteur au retour de vos vacances ou de votre weekend bien pourri.



"Il y a encore vingt ou trente ans, quand on attendait quelqu'un sur le quai d'une gare, on lui demandait s'il avait eu beau temps, et on ne savait pas. Mais aujourd'hui, c'est la météo qui fait les pics d'audimat les plus fantastiques, bien sûr que tout le monde est au courant du temps qu'il fait partout. Quand on commence une phrase par "et" (...) il y a une espèce de chose d'un petit peu perfide peut être", a analysé Philippe Delerm au micro de RTL.

"Et vous avez eu beau temps", de Philippe Delerm Crédit : Éditions du Seuil

Philippe Delerm signe Et vous avez eu beau temps ? aux éditions du Seuil.

Le coup de cœur du libraire



Nathalie Iris, libraire à Mots en marge à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), a beaucoup aimé Tristan de Clarence Boulay, un premier roman. Tristan, c'est le nom d'une île de l'Atlantique Sud où le destin d'une jeune femme bascule l'espace d'une tempête qui coupe l’île du reste du monde.



"C'est un roman qui vous emmène ailleurs, et dans un ailleurs totalement inconnu puisqu'il s'agit de cette petite île. Et puis parfois on part à la quête de quelque chose et on trouve autre chose. C'est ce que Clarence Boulay nous démontre dans ce livre avec beaucoup de brio, de savoir faire dans l'écriture, a assuré Nathalie Iris au micro de RTL. Pour un premier roman, j'ai vraiment été bluffé comme on dit, notamment par les deux derniers paragraphes qui sont à la fois une fin et une ouverture et qui expliquent tout le livre."

"Tristan", de Clarence Boulay Crédit : Sabine Wespieser

Tristan de Clarence Boulay, publié aux éditions Sabine Wespieser, est le coup de cœur de Nathalie Iris.